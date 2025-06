Carlos Otero 07 JUN 2025 - 18:00h.

El actor presenta estos días su primera novela, un thriller empresarial titulado 'Horizonte Artificial'

Maxi Iglesias habla de su vida sentimental actual: "Estoy muy contento, está el mercado muy malito"

Este sábado Jorge Javier Vázquez recibe en ‘Hay una cosa que te quiero decir’ al actor Maxi Iglesias. El madrileño, de 34 años, se ha convertido en uno de los rostros más solventes de la ficción nacional y en su visita al programa de reencuentros nos mostrará su enorme calidad humana. Además, aunque es uno de los actores más queridos del país, es una auténtica caja de sorpresas: te contamos diez curiosidades asombrosas sobre su vida.

1. Su auténtico nombre es Maximiliano Teodoro

Aunque para todos es Maxi, en los documentos oficiales el actor responde al sonoro nombre de Maximiliano Teodoro. Comenta que Maximiliano viene porque a su madre le gustaba y Teodoro por su abuelo. “Con ese nombre no podía ser uno más: no tenía que ser un emperador, pero sí hacer algo diferente", dice con humor

2. Es el dueño de un gimnasio

Gracias a su bio de redes sociales, donde alcanza los casi dos millones y medio de seguidores, sabemos que es el cofundador de un fundador de un magnífico gimnasio situado en el centro de Madrid. El negocio responde al nombre de Real Healthness Club y está especializado en “clases diseñadas para obtener el máximo rendimiento en cada momento”. Según aseguran “cada sesión de entrenamiento es una oportunidad para crecer, fortalecerte y alcanzar metas de bienestar”.

3. Acaba de publicar una novela

El actor acaba de presentar su primera novela: 'Horizonte Artificial'. Se trata de un thriller ambientado en el mundo de la empresa que acaba de salir a la venta. “Se me ocurrió escribir personajes que yo podría hacer, que me gustaría interpretar y para los que no me habían llamado nunca, y además metidos en una historia de la que me gustaría formar parte”, explica en una entrevista. La autora de Valeria, adaptación que él protagoniza en la pequeña pantalla, le introdujo en el mundo editorial y ahí empezó todo.

4. Perdió a su padre a los 6 años

La infancia de Maxi Iglesias estuvo marcada por un trágico acontecimiento y que cuando tan solo tenía 6 años falleció su padre. "Perder a mi padre me ha condicionado mucho, hasta el punto de escribir un libro sobre la fuerza de una mujer", asegura el actor y ahora escritor.

5. Estudiante de Psicología

Maxi combina todas estas facetas con estudios de 'sicología. Desde hace unos años se matricula en varias asignaturas cada curso y, aunque reconoce que le gustaría dedicarle más tiempo, sabe sacar partido a las asignaturas para su vida y su carrera.

6. Colchonero de corazón y futbolista aficionado

Buen actor, literato, emprendedor, universitario… ¡y también futbolista! Acérrimo aficionado al Atlético de Madrid también juega al fútbol. Antes de probar suerte en el mundo de la interpretación jugó federado en varios equipos de la capital. Le encantaría interpretar en la gran pantalla a Luis Aragonés. “Creo que fue un pionero en su época y muy transgresor en cuanto a las formas de trabajo en equipo y de formar siempre ese vínculo entre los jugadores", dice sobre el mítico futbolista y entrenador español fallecido en 201

7. Cree en el tarot

Otra característica sorprendente de Maxi es que cree en el tarot y se siente identificado con una parte de su signo zodiacal. Maxi ha comentado que el tarot le ayuda a reflexionar sobre su vida, tomar decisiones o encontrar claridad en momentos de incertidumbre. Este dato genera mucha curiosidad entre sus seguidores ya que contrasta con su imagen pública de deportista y galán.

8. Desnudo en Instagram

En octubre del año 2016 una imagen suya en pelota picada causó sensación en las redes sociales. El actor posó como Dios le trajo al mundo mientras tomaba el sol en una solitaria playa. “El otoño me ha robado el bañador”, escribía divertido. Casi diez años después de aquella publicación la foto tiene más de 50.000 likes.

9. Su primera aparición televisiva fue en Telecinco

Aunque ya había realizado algunos trabajos, en 2005 le llegó la oportunidad de salir por primera vez en televisión. Lo hizo en un capítulo de la décima temporada de una serie emblemática de Telecinco, ‘Hospital Central’. Maxi comenta que durante este episodio recibía un tortazo de su padre, algo que marcó su carrera. "Me aficioné a esto de las bofetadas, porque en casi todas las series que hago me dan bofetadas, son de verdad y yo pido que sean de verdad", asegura.

10. Participó en la versión americana de ‘Bailando con las Estrellas’

En el año 2012 Maxi viajó hasta Miami para participar en ‘Bailando con las Estrellas’. El emblemático Poti fue el encargado de coregrafiar sus números y en en el espacio compitió con otras estrellas latinas como la ex Miss Universo Alicia Machado.