El actor tuvo a Maya durante su larga relación con Uma Thurman y ahora ella triunfa con su papel de Robin en 'Stranger Things'

En la tercera temporada de 'Stranger Things', Maya Hawke (de 28 años) se unió al elenco de actores de la serie. Su papel de Robin, una joven muy inteligente y carismática a pesar de su reconocida diarrea verbal, tuvo una gran aceptación desde el primer momento, por la divertida relación que establece con Steve (pelazo) Harrington y sus bajitos amigos. Pocos sabían en aquel momento que Maya es hija de dos de los actores más conocidos de Hollywood: Uma Thurman e Ethan Hawke, quien, justamente, ha hablado de ella en una reciente entrevista.

El actor ha tenido una intensa charla con Sydney Sweeney para la revista Variety y, en ella, ha relatado la "complicada infancia" de su hija mayor. Ethan Hawke y Uma Thurman se conocieron en el año 1996, durante el rodaje de la película Gattaca, una distopía con la que ambos alcanzaron mucha notoriedad. En ese momento, comenzaron una historia de amor que acabó en matrimonio y de la que nacieron sus dos hijos en común, Maya y Levon. Al ser una pareja tan mediática, los niños "sufrieron mucho" con su divorcio, que se firmó en el año 2004, tras los rumores de una posible aventura del actor con la niñera de los pequeños que, por entonces, tenían seis y dos años, respectivamente.

"Hay cosas de su infancia de las que me arrepiento"

Sydney Sweeney, que ahora tiene la misma edad que Maya, le ha preguntado a Ethan si siempre supo que su hija también se convertiría en una estrella del cine y si eso le preocupó: "Fue un proceso sin complicaciones. Cuando tenía unos 4 años, supe que iba a ser artista. Y sabía que iba a ser muy buena. Ese era su refugio, pintar con acuarelas, bailar, cantar durante toda su infancia. Hubo muchas cosas en su infancia que fueron muy, muy difíciles y complicadas, y cosas de las que me arrepiento por ella. Pero cualquier cosa que tuviera que ver con la comunicación humana era algo que le entusiasmaba", ha confesado el intérprete.

También ha destacado la brillantez que su hija mostraba desde pequeña: "Recuerdo que un profesor le dijo: "Maya, ¿eres feliz?", porque estaban preocupados por ella. Y ella respondió algo así como: "¿De verdad crees que esa es la pregunta?". Pensé: "Me encanta esta niña". Tenía unos 13 años. "No creo que sea una pregunta muy interesante. Creo que hay preguntas mucho más interesantes que si soy feliz o no. ¿Soy feliz? No. Pero no aspiro a ser feliz", le soltó. Así que nunca me preocupó que se dedicara al arte, porque sabía que eso le salvaría la vida", ha concluido en la entrevista.

Lo cierto es que, en el arte, no le ha podido ir mejor. Maya es una de las actrices más queridas de la producción que, muy pronto, estrenará la segunda parte de su quinta y última temporada. Una entrega en la que, además, 'Rock and Robin' se ha convertido en una abanderada del colectivo LGTBIQ+, al normalizar tanto sus sentimientos por otro personaje femenino de la serie como los de compañero, Will.