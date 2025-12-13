El actor fue encontrado muerto este pasado viernes 12 de diciembre en su apartamento de Manhattan

Interpretó al villano Zed en 'Pulp Fiction', de Quentin Tarantino

El actor Peter Greene, conocido por sus papeles en míticas películas como 'Pulp Fiction' o 'La Máscara', ha muerto a los 60 años de edad.

El actor fue encontrado muerto este pasado viernes 12 de diciembre en su apartamento de Manhattan, según ha confirmado su representante, Gregg Edwards, a medios como Deadline. Por el momento se desconoce la causa de su muerte.

“Le apasionaba sacar a la luz todas las muertes que se han producido en todo el mundo como consecuencia del desmantelamiento de USAID (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) en EEUU”, lamentaba su representante

Su larga trayectoria

Nacido en 1965 en Montclair, Nueva Jersey, hizo su debut como actor en la pequeña pantalla en el año 1990, en un episodio de la serie dramática criminal de NBC 'Hardball'. Su debut cinematográfico llegó dos años después, con la película 'Laws of Gravity '.

En 1993, protagonizó la película "Limpio y Afeitado" y en 1995 participó en dos de sus películas más importantes: interpretó al villano Zed en 'Pulp Fiction', de Quentin Tarantino y a Dorian Tyrell en 'La Máscara'.

Tras sus grandes éxitos continuó sus apariciones en películas como 'Ambición peligrosa', 'Impacto mortal ' o 'De ladrón a policía'.