Javier Tudela y Marina Romero han celebrado un día muy especial con el segundo cumpleaños de su hija, la pequeña de la casa. La pareja ha cumplido el sueño de Bianca y no ha dudado en montar una fiesta inspirada en 'Disney' entre amigos y familiares. Al exconcursante de 'GH VIP' y su novia se les ha visto muy felices, valorando estos pequeños grandes momentos y más después de encajar la triste noticia de la enfermedad de Marina Romero. Los tiempos difíciles no van a empañar ni las Navidades ni el día del cumpleaños de sus hijos y con tal de hacer a su pequeña feliz, Javier Tudela y Marina Romero han preparado una bonita fiesta que han mostrado en sus redes: en su fiesta de temática 'Disney' no han faltado los globos, las diademas de Mickey y Minnie Mouse y una tarta que ha enamorado a Anita Matamoros, hermana de Javier Tudela. Los dos años de su pequeña los han celebrado por todo lo alto, demostrando lo orgullosos que están de Bianca y de la felicidad que es recordar el día que llegó a sus vidas. "Hace dos años conocí a mi muñeca", escribía su madre en un vídeo en el que ha recopilado momentos muy dulces con su niña antes de inmortalizar el momento en el que esta soplaba las dos velas de su impresionante tarta de Minnie. "Celebrando a la pequeña de la casa", ha escrito emocionada Marina Romero en el momento en el que Bianca soplaba las velas en brazos de su padre, Javier Tudela. Su niña ha sido la protagonista absoluta y ha estado muy bien rodeada, aunque en esta fiesta no se ha visto a Makoke, su flamante abuela, pero ella también ha tenido unas bonitas palabras hacia ella. "Hoy la princesa cumple 2 añitos, la benjamina de la familia, que tan feliz nos haces a todos, te queremos pequeña Bianca", ponía la exconcursante de 'Supervivientes' en sus redes, destacando que no hay nada que le haga más feliz que ver a sus hijos y nietos bien y más después de haber hecho frente a malas noticias. Pata todos, los principal son los pequeños de la casa: Javi y Bianca. Es por ello que no han dudado en montar una buena fiesta para celebrar los dos años de la benjamina y compartir algunos de sus detalles. En eso, Marina Romero es toda una experta 'instamami', que siempre que puede presume de los planes caseros, recetas y juegos que hace junto a sus hijos y comparte en sus redes.