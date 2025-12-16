Tania Medina responde a las declaraciones de Alejandro Nieto sobre su paternidad

Ana Carrillo Lorena Romera 16 DIC 2025 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha reaccionado a las dudas del ganador de 'Supervivientes' sobre la paternidad

Alejandro Nieto explica por qué considera "absurdo" casarse y no quiere mudarse a Madrid con Tania Medina

Hace un mes, Alejandro Nieto hizo unas llamativas declaraciones en sus stories de Instagram: dijo que veía "absurdo" casarse, que no se mudaría con su novia, Tania Medina, a Madrid pese a que ella es influencer y tiene muchos eventos en la capital y afirmó que tenía muchas dudas sobre volver a ser padre. Sus palabras causaron sorpresa porque está comprometido en matrimonio con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y habían comentado en más de una ocasión que querían formar juntos una familia.

"Cuanto más mayor me voy haciendo, menos problemas (responsabilidades) quiero. Tampoco Tania me ha pedido ser madre. Si fuera así nos sentaríamos, lo meditaríamos y se haría lo mejor para todos", comentó el ganador de 'Supervivientes', que también reveló que no le hacían ninguna gracia las críticas constantes que leía en redes hacia su relación y que le gustaría responder más a los que le critican pero que se contiene porque sabe que a su novia no le gusta que lo haga.

Sobre todas estas cuestiones le hemos preguntado a la amiga de Anabel Pantoja en su presencia en los Premios Ídolo 2025, que ha sido su reaparición oficial en un evento tras quedarse a las puertas de la final de 'Bailando con las estrellas', concurso en el que le ha encantado participar y que le ha hecho querer seguir ligada a la televisión.

La influencer y modelo nos ha contado que a ella ya no le importan las críticas después de tantos años recibiéndolas y nos ha confesado entiende que cada persona es diferente y libre de expresar sus opiniones, dando a entender que no le importa que su novio hable de las críticas que reciben en Instagram.

También se ha pronunciado sobre las declaraciones que ha hecho Alejandro Nieto sobre sus dudas acerca de volver a ser padre (él ya tiene un hijo de 12 años fruto de una relación anterior). ¡Descubre todas sus declaraciones dándole al play al vídeo que encabeza esta noticia!