Rocío Molina 16 DIC 2025 - 10:57h.

La extronista de 'MyHyV' ha oficializado la relación que tiene tras el divorcio del padre de sus dos hijas,

Rym Renom emite un comunicado para anunciar su decisión tras la condena de la justicia francesa

Rym Renom está enamorada de nuevo y ya no puede ocultarlo por más tiempo. La que fuera extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha tomado su tiempo tras comunicar el divorcio de Vicent Queijo, padre de sus dos hijas, pero el tiempo le ha puesto a una nueva persona en su vida y ha terminado por rendirse a las evidencias y expresar su amor a los cuatro vientos.

Tanto a Rym Renom como a su exmarido les costó tomar la decisión de romper su matrimonio porque ambos habían sido "educados en otros valores", pero finalmente apostaron por su felicidad y esta ha llegado ahora para la influencer, tal como ha confesado en sus redes a partir de un romántico vídeo y una bonita declaración de amor.

Su última publicación en Instagram no deja lugar a dudas y Rym Renom no quiere esconderse ya más. "Como todos sabéis ayer anuncié que estaba en una relación. Dudé durante mucho tiempo antes de hacerlo, porque tomarme mi tiempo era importante para mí. Los últimos dos años me han permitido trabajar duro en mí misma, entender lo que realmente quería, lo que ya no quería y lo más importante es aprender a estar ok conmigo misma", ha declarado al principio en el comunicado que ha hecho con su anuncio.

Sin revelar la identidad de su nueva ilusión, lo que sí ha dejado constancia la creadora de contenido y queda muy bien representado en el vídeo en el que aparecen besándose es que están los dos muy enamorados y que el tiempo que se han tomado ha confirmado que lo suyo va en serio.

"Nunca quise entrar en una relación para llenar un vacío o probar nada. El amor no es un aderezo, y creo profundamente que merece ser vivido cuando estés listo. Hoy puedo decir que lo estoy. Me siento en paz, y capaz de invertir plenamente en una relación", escribe para confirmar este secreto ya a voces.

"Me siento en paz, y capaz de invertir plenamente en una relación. Siempre he creído en el amor, a mi manera, incluso en momentos de duda... y la vida ha sido correcta", Rym Renom

Con su vida de nuevo en un perfecto equilibrio y tras cerrar el episodio en el que la fiscalía de Versalles la condenaba a un "año de prisión suspendida" por un delito de "prácticas comerciales engañosas", la extronista de 'MyHyV' afronta una nueva etapa y está verdaderamente ilusionada por haber encontrado el amor otra vez.

"Elijo vivir esta relación como siempre la he hecho: con discreción, respeto y sinceridad. Es una elección que suena como yo y es importante para mí. Si quería decirte hoy, es porque cada vez compartimos más momentos juntos, y se hace difícil ocultarlo de ti. Y sobre todo porque es lo que llevo en mi corazón", han sido las palabras que ha utilizado para contar esta feliz noticia a sus seguidores.