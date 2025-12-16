Jessica Bueno revela la información que tiene acerca de la situación de los perros de Jota Peleteiro

Ana Carrillo Lorena Romera 16 DIC 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha contado qué sabe de la situación de los perros que compartía con Jota Peleteiro

Jessica Bueno, sobre la cantidad de dinero que ha recibido de Jota Peleteiro: "Es más baja de lo que debería"

Compartir







En su entrevista en '¡De viernes!', Jota Peleteiro dio una justificación a por qué le dijo a Alexia Rivas que había puesto a sus perros en adopción si no era cierto. El exfutbolista mantiene que su mujer, Ajla Peleteiro, no llamó a una protectora de Bilbao para dar en adopción a los dos perros y que sus mascotas se encuentran en casa de una amiga suya, que los está cuidando.

Sobre esas declaraciones le preguntamos a su exmujer y madre de dos de sus hijos, Jessica Bueno, en los Premios Ídolo 2025. En el vídeo que encabeza esta noticia puedes descubrir la respuesta de la exconcursante de 'GH VIP', que ha compartido en exclusiva con OUTDOOR la información que tiene acerca de la situación de los perros que compartía con el empresario hasta su separación, momento en el que se quedaron con él.

En su entrevista en los premios organizados por Dulceida, la finalista de 'Supervivientes All Stars' también nos ha aclarado que no quiere tener una relación problemática con su exmarido porque es una persona muy poco amiga de los conflictos y prefiere tener una relación cordial, que no de amigos, con el padre de sus hijos Jota Junior y Alejandro.

Su vínculo con Luitingo

Jessica Bueno no solo ha hablado de su exmarido, sino también de su ex más reciente. Le preguntamos si quiere retomar su relación con Luitingo, ya que Kike Calleja comentó en 'Vamos a ver' que si volviera con alguno de sus exnovios, sería antes con el cantante de Triana que con el hijo de Isabel Pantoja.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La influencer nos ha confesado que no baraja la posibilidad de volver ni con uno ni con otro y nos ha dado las razones por las que no confía en una reconciliación sentimental con ninguno de los dos artistas, tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza este párrafo.