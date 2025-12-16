Lorena Romera 16 DIC 2025 - 08:00h.

La hija de Isabel Pantoja ha compartido un vídeo inculcándole a su hijo una tradición que ha impactado a sus seguidores

La influencer de 30 años, sorprendida por un inesperado cambio en Cairo: "Tenéis que ayudarme"

Compartir







Isa Pantoja tiene clara la tradición que le quiere inculcar a Cairo, su hijo en común con Asraf Beno. La hija de Isabel Pantoja ha compartido a través de su perfil de Instagram un vídeo en el que muestra esta costumbre que pretende pasar de generación en generación. Una iniciativa que ha dejado sin palabras a sus seguidores, que no han dudado en hacerle llegar sus reacciones más honestas. Y es que muchos se han quedado "flipando" al verla así de entregada.

Es "una madraza", y sus seguidores lo tienen claro desde hace bastante tiempo. Pero esta última publicación en Instagram no ha hecho otra cosa que reconfirmar lo que ya sabían. Y es que la que fuera concursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes' ha puesto en marcha una iniciativa para transmitirle a su bebé de seis meses una tradición que para ella es muy especial.

PUEDE INTERESARTE Isa Pantoja habla del problema que tiene desde que es madre de Cairo

Se trata de una costumbre que para ella es clave que su hijo adquiera a una pronta edad y que sería algo que les uniría de forma significativa. "Voy a hacer esto hasta que El Rey León sea tu película favorita", ha comentado la hermana de Kiko Rivera, que ha publicado un vídeo en el que relata, palabra por palabra, el diálogo completo de la película de Disney, su favorita desde que tiene uso de razón.

PUEDE INTERESARTE Isa Pantoja da opciones de regalos para bebés y se pone de acuerdo con Anabel Pantoja

Algo que su prima, Anabel Pantoja, puede corroborar. "Real, cien por cien", señala la creadora de contenido en esta publicación. "No se me olvidará tu carita viendo esa película, una y otra vez", escribe la finalista de 'Bailando con las estrellas', que nadie mejor que ella para confirmar la devoción de la hija de Isabel Pantoja por esta película de los 90.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Increíble, pero cierto", señala Isa Pantoja, que es consciente de que es una hazaña inaudita el saberse al dedillo y de memoria el diálogo entre Simba y Scar. "Quien me conoce sabe que es mi película favorita, que me sé todo el diálogo y que, a día de hoy, sigo llorando con la muerte de Mufasa", reconoce la que fuera concursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes', que ha dejado sin palabras a sus seguidores, pero también a su bebé, que la mira embobado mientras le entretiene con esta especie de 'teatro' improvisado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Estoy flipando", "no tengo palabras", "les estás enseñando a entonar y a narrar historias", "qué talentazo tienes", "vales para el doblaje", "qué bien se te da", "cuidando a sus hijos como no la cuidaron a ellos" o "eres simplemente maravillosa", son solo algunos de los muchos mensajes de cariño y aprecio que se pueden leer en esta tierna publicación en la que Isa Pantoja ha enseñado la tradición que le quiere inculcar a su hijo Cairo, en común con Asraf Beno.