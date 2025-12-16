Lorena Romera 16 DIC 2025 - 12:22h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' descubre su diagnóstico médico tras acudir a urgencias con 42º de fiebre

Anita Williams emite un comunicado y manda un mensaje a Montoya: "Ahora mismo lo mejor es esto"

Anita Williams ha compartido su diagnóstico tras acudir de urgencia al médico con 42º de fiebre. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y finalista de 'Supervivientes' ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores con sus últimas publicaciones en Instagram, donde ha dado la última hora sobre su estado de salud.

Lleva días encontrándose mal, pero las últimas horas han sido de tocar fondo. La que fuera pareja de Montoya (que hace unos días nos hablaba en exclusiva de su relación a su paso por la alfombra roja de los Premios Ídolo 2025) se desahogaba en redes sociales sobre su profundo malestar, disculpándose con su legión de seguidores por estar más ausente de lo habitual.

"Lo malita que estoy...", comentaba la madre de Thiago, el pequeño de cuatro años, que creía que lo que tenía era un catarro. Pero, al tomarse la temperatura y comprobar que tenía 42º de fiebre, sus seguidores le alertaban de que tenía que acudir de urgencia al médico. Y es que, tal y como apuntan los expertos en diferentes páginas web de salud, una fiebre de más de 39,5º en adultos puede ser peligrosa.

En el caso de los 42º de Anita Williams se considera "extremadamente alta", lo que se conoce conoce como hiperpirexia, que requiere atención médica inmediata y asistencia en urgencias. Eso es lo que ha hecho la que influencer de Barcelona, de 28 años. "Estoy yendo al médico, no os preocupéis", le decía a sus seguidores tras el aluvión de mensajes, preocupados por ella.

La decisión de Anita Williams tras descubrir su diagnóstico

Al salir de esta consulta de urgencias, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y finalista de 'Supervivientes' ha compartido su diagnóstico médico. "Es gripe A. Hemos conseguido disminuir la fiebre. Pero, pf, la sensación que he tenido, con esa fiebre tan alta, no se la deseo ni a mi peor enemigo", ha señalado la creadora de contenido.

Ahora, la ex de Montoya tiene que "tomar medicina cada 12 horas". Pero, "para recuperarse" de su gripe A, Anita Williams ha decidido tomarse un tiempo para sí misma, alejándose del entorno online y de todo lo que ahora mismo no le hace bien. "Voy a hacer un détox de todo en general, incluidas las redes sociales... Hasta que esté mejor. Os quiero", se ha despedido.