El duque de Marlborough, primo de Lady Di, acusado de un triple estrangulamiento

Alberto Rosa 17 DIC 2025 - 14:55h.

Charles James Spencer-Churchill, el duque de Marlborough ha sido acusado de un triple estrangulamiento

Charles James Spencer-Churchill, el duque de Marlborough ha sido acusado de un triple estrangulamiento, según ha informado la policía. El heredero de una de las dinastías aristocráticas más emblemáticas de Gran Bretaña y pariente de la princesa Diana de Gales y Winston Churchill, deberá responder ante la justicia mientras el Palacio de Blenheim trata de distanciarse.

Según informa ‘Daily Mail’, se cree que los delitos fueron cometidos entre noviembre de 2022 y mayo de 2024 en Woodstock, en Oxfordshire. Fue arrestado el 13 de mayo del año pasado tras una investigación policial y deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Oxford este jueves, según el citado medio.

Charles se convirtió en el duodécimo duque de Marlborough después de heredar el título de su padre, John Spencer-Churchill, que murió en 2014 con 88 años. Spencer-Churchill es primo lejano de la princesa Diana de Gales y pariente de Winston Churchill, militar y exprimer ministro británico, referente en la historia de Reino Unido.

El Palacio de Blenheim marca distancias con Spencer-Churchill

Antes de convertirse en duque era conocido como Jamie Blandford y ha estado muy vinculado al Palacio de Blenheim, que se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la Unesco bajo la administración de su padre. El duque no es propietario del emblemático palacio, si no que pertenece a la Blenheim Palace Heritage Foundation, entidad independiente que lo gestiona desde que se convirtió en Patrimonio de la Humanidad.

La fundación se ha apresurado en marcar distancias con el duque de Marlborough. En un comunicado, un portavoz ha confirmado que están al tanto de los procedimientos legales, pero ha subrayado que los cargos "se relacionan con la conducta personal y la vida privada del duque" y que la institución "no es propiedad ni está gestionada" por él. Una declaración medida, destinada a proteger la imagen de uno de los enclaves históricos más importantes del país.

El Palacio de Blenheim fue un regalo de la reina Ana a John Churchill, el primer duque de Marlborough, en 1704. Fue una recompensa por su victoria sobre el ejército de Luis XIV de Francia en la Guerra de Sucesión Española. La propiedad cuenta con 200.000 pies cuadrados y tiene 187 habitaciones, eclipsando en tamaño al Palacio de Buckingham y al Castillo de Windsor