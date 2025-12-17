La Policía no ha detenido a ninguna persona relacionada con el asesinato
Las cámaras de seguridad grabaron a tres personas que abordaron al DJ
El popular DJ sudafricano Warrick Stock, conocido como DJ Warras, ha sido asesinado a causa varios disparos este martes en la ciudad de Johannesburgo.
La noticia ha conmocionado al país, donde el DJ trabajaba como presentador, además de músico y creador de contenido en redes sociales.
Según recoge la BBC, la policía, quien por el momento no ha practicado ninguna detención, busca a tres sospechosos que se acercaron al músico y uno de ellos le disparó a quemarropa.
DJ Warras fue abordado por tres personas
Por el momento se desconoce las causas que motivaron el asesinato del presentador sudafricano de 40 años.
"Se presume que la víctima fue abordada por tres sospechosos desconocidos después de estacionar su vehículo y abrieron fuego contra él antes de huir del lugar a pie", dijo el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) en un comunicado.
Las cámaras de la zona grabaron a un hombre con rastas y vestido con un uniforme de seguridad disparando al DJ.
Warrick Stock fue hallado con todas sus pertenencias encima, incluso un arma sin usar, por lo que los investigadores descartan el móvil del robo como hipótesis del crimen.