16 DIC 2025 - 17:59h.

Tucker Genal, influencer y tiktoker, muere a los 31 años: el informe forense ha confirmado que se trata de un suicidio

El influencer Tucker Genal ha fallecido a los 31 años. La noticia sobre su muerte se conoció el pasado jueves 11 de diciembre, pero el informe forense ha revelado que el joven se suicidó. Este lunes, sus hermanos, Carson y Connor confirmaron su muerte en redes sociales a través de una publicación donde pedían privacidad.

Sus hermanos se despedían de él a través de un carrusel de imágenes donde le dedicaban un emotivo mensaje y haciendo referencia al duro momento que atraviesa la familia en este momento. “Estamos profundamente agradecidos por la amabilidad y la comprensión mostrada a nuestra familia”. A la misma vez que agradecían los mensajes que les llegaban, también pedían respeto y privacidad para todos los miembros tras el duro golpe que han recibido, según informa el medio 'People'.

El joven tenía casi tres millones de seguidores en TikTok y cientos de miles en Instagram. Su contenido se basaba en publicaciones y vídeos de entretenimiento y de retos. En muchas de ellas aparecían sus hermanos, amigos y resto de familiares, lo que hacía ver que era un joven muy familiar y que disfrutaba su tiempo viajando en compañía de su gente más cercana. Por el momento, no se han revelado más detalles sobre su muerte, ni de qué manera murió ni por qué decidió suicidarse.

Una noticia inesperada

En sus fotografías aparece muy sonriente y disfrutando de la vida. Esta noticia ha sido un duro golpe para sus seres queridos y todos sus seguidores que no se esperaban la muerte del influencer. "Sé que una cosa es segura: seguiré pasando el resto de mi vida admirándote hasta que nos volvamos a ver. Fuiste la persona más amable que he conocido y el mejor hermano que cualquiera podría haber pedido. Te queremos y te echaremos de menos eternamente”.