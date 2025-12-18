Claudia Barraso 18 DIC 2025 - 17:11h.

Kristin Cabot, la mujer que fue pillada con su jefe en el concierto de Coldplay, rompe su silencio: "Tomé una mala decisión"

La ejecutiva de recursos humanos, Kristin Cabot, quien fue pillada junto a su jefe casado, Andy Byron, en un concierto de Coldplay ha roto su silencio tras meses desde que se produjo la polémica. Ha afirmado que no mantenían una relación a pesar de haber sido pillados por las cámaras en una posición de lo más cariñosa.

El ya ex CEO de la empresa Astronomer, fue pillado por las cámaras del concierto de Coldplay dándose un cariñoso abrazo con su empleada. Cuando vieron por las pantallas que estaban siendo enfocados ella se giró de inmediato y él se escondió rápidamente, una escena que se hizo viral, al principio sin entender por qué. Luego se demostró que él le estaba siendo infiel a su esposa con su empleada, de ahí la reacción de la supuesta pareja.

Luego se supo que ambos estaban casados, por lo que la infidelidad era doble. Desde entonces, la exempleada no se ha pronunciado al respecto y no se supo nada más de su vida, solo que decidió irse de la empresa después de que la imagen con su jefe juntos en el concierto circulase por medios y redes sociales a nivel internacional. Ahora, ha decidido romper ese silencio en una entrevista para el medio ‘New York Times’.

La explicación sobre lo que pasó esa noche

“Tomé una mala decisión, tomé un par de copas, bailé y actué de forma inapropiada con mi jefe. No es nada más, asumí mi responsabilidad y renuncié a mi empleo. Es el precio que elegí pagar por lo que había hecho”, dijo Cabot, reconociendo que se sentía avergonzada y arrepentida de lo que había hecho esa noche y de tener esa actitud con su jefe.

Además, también confesó al medio que había estado siendo ridiculizada por muchas celebridades en redes sociales y tachada de ‘adultera’. También recibió decenas de amenazas de muerte después del famoso vídeo. Admitió que tuvo un “flechazo” con su jefe y que en ese momento se sentía emocionada por presentarle a todos sus amigos, pero afirmó que ni se llegaron a besar. Sí que estuvieron bebiendo y bailando juntos y sí se dieron muestras de cariño desde el balcón VIP del concierto, pero que fue la única vez.

Dice que este momento fue muy ‘cliché’ y que sus hijos sepan que no ha hecho nada malo como para “recibir amenazas de muerte”. “Quiero que mis hijos sepan que pueden cometer errores y realmente puedes arrepentirte por ellos, pero que jamás tienes que ser amenazado de muerte por cometer errores”, dijo para el medio.