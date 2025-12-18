Paco León le ha dedicado unas bonitas palabras en la publicación donde el actor ha anunciado su enfermedad

El actor Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: "Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso"

Paco León ha compartido en sus redes sociales el tráiler del nuevo documental de su amigo Eduardo Casanova, quien ha confesado que tiene VIH. El actor ha querido apoyar y visibilizar su relato enlazando el vídeo y dedicándole unas palabras: "Bravo Edu". Aunque no ha sido el único gesto que ha tenido con el artista.

El actor -conocido por series míticas como 'Aída'- ha reaccionado a la noticia en la misma publicación que ha realizado Eduardo Casanova en su cuenta de Instagram. "Ay amigo….convertir la herida en arte. Y el arte en necesidad. GRACIAS!", ha afirmado en el post.

Eduardo Casanova: "Deseo que esto pueda ayudar a más gente"

Eduardo Casanova ha anunciado que tiene VIH y ha explicado por qué ha decidido contarlo ahora. “Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de MUCHÍSIMOS años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago CUANDO YO QUIERO. CUANDO YO PUEDO. LO HAGO POR MÍ, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme”, ha recalcado en su publicación de Instagram.

El objetivo del actor, tal y como dice en su mensaje, es acabar con los estereotipos que envuelven a las personas que tienen VIH. Y lo hace como él sabe, con arte. Eduardo ha decidido contarlo a través de un reportaje sobre su vida en la que participan diferentes personalidades, actores, periodistas y médicos.

El documental se estrenará en 2026

En el tráiler de la película documental, que se estrenará en 2026, se centra en cómo se vive esta enfermedad por culpa del miedo y del rechazo social. Unos sentimientos que siguen acompañando a todas las personas que la contraen pese a los avances médicos que se han conseguido.

"La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario. (Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo). Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz”, ha reconocido el actor tras dar este paso públicamente.