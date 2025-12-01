Mar y Bengy son dos personas con sida que denuncian el rechazo social por una enfermedad estigmatizada: "Para mí fue una sentencia de muerte"

Así es 'Red', el documental que conciencia sobre la enfermedad del VIH: "Es realmente como un tabú"

Todavía, pese a los avances médicos, la mayoría de los pacientes portadores del VIH denuncian el rechazo social por una enfermedad estigmatizada. Mar Linares recibió su diagnóstico hace 36 años, cuando el sida era sinónimo de muerte. Bengy Malva lo sabe desde hace seis años, son dos generaciones con un mismo desafío que no es otro que vivir sin esconderse. Informa Gemma Domene.

Todavía hoy cuesta mucho que pacientes con VIH hablen abiertamente de que son portadores del virus por miedo al rechazo de la sociedad. Todo pese a que los avances científicos hacen que hoy el virus pueda llegar a ser indetectable e intransmisible.

"Soy Mar Linares y me diagnosticaron el sida en 1989. Para mí fue una sentencia de muerte". "Soy Bengy y me diagnosticaron de VIH en el 2019. El médico que me dio el resultado me aseguró de que de que no iba a tener problemas, de que iba a recibir la medicación, pues al final paso al tratamiento de una sola pastilla diaria".

Los últimos avances médicos

"Venimos de un desarrollo espectacular en los tratamientos antirretrovirales hasta la pastilla única diaria y avanzamos hacia dosis que se darán pues mensualmente, incluso anuales", explica Julia García-Prado, investigadora de 'IRSICAIXA'.

"El tema del estigma sigue por eso también el miedo de contárselo a cualquier persona. La pareja que tenía en ese momento no se lo tomó nada bien, entonces al final fue una cosa que me es que me afectó muchísimo. "Yo recuerdo haber leído una noticia de un chico que lo habían llevado a vivir en una furgoneta o lavarte los cubiertos con lejía". "Si estás bien tratado, estás indetectable. Si estás indetectable, serás este virus será no transmisible. El objetivo de la ciencia ahora es conseguir la curación de las personas que viven con VIH",