Candela Hornero Madrid, 18 NOV 2025 - 07:32h.

Santi Rodríguez no tenía síntomas evidentes, pero una conversación fortuita le llevó a descubrir que convivía con una enfermedad crónica sin saberlo

"Caí en depresión": David fue diagnosticado de EPOC tras años expuesto a polvo de sílice en su trabajo

El actor Santi Rodríguez, conocido por su papel de el frutero en 7 vidas y por su trayectoria como monologuista en El club de la comedia, ha compaginado televisión y teatro durante años, triunfando con espectáculos como Infarto, ¡no vayas a la luz!, basado en su propia experiencia tras sufrir un infarto. Hace aproximadamente un año, recibió otro diagnóstico inesperado: una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en el mundo y que, en su mayoría, no saben que la padecen.

"Me lo diagnosticaron por una casualidad", cuenta durante una charla con la web de Informativos Telecinco. Aunque él asegura que no cree en las casualidades, lo cierto es que todo empezó durante un viaje en AVE, cuando entabló conversación con un matrimonio: ella, médica de familia; él, presidente del Colegio de Neumólogos de España.

"Cuando me dijo que era neumólogo le conté que nunca me habían hecho una revisión en neumología", recuerda. El especialista le hizo unas preguntas rápidas: "¿Has sido fumador?", "¿Toses por las mañanas?" A todo respondió que sí. "Entonces me dijo: 'Mal hecho. Te deberías mirar, porque seguramente tengas EPOC'".

"EPOC, ¿qué es eso?", fue su reacción inmediata. "Yo esa palabreja no la había oído en mi vida", confiesa. La EPOC -enfermedad pulmonar obstructiva crónica- es una patología común que dificulta la respiración. Puede presentarse como bronquitis crónica, con tos persistente y mucosidad, o como enfisema, que implica daño progresivo en los pulmones, aunque la mayoría de pacientes combinan ambas formas.

Su principal causa es el tabaquismo, y cuanto más se haya fumado, mayor es el riesgo. En España, el 74,7 % de quienes la padecen no lo saben, según el estudio EPISCAN II, y ya se ha convertido en la tercera causa de muerte a nivel mundial.

Una sencilla prueba puso nombre a su enfermedad

Santi Rodríguez decidió hacerse una espirometría, una prueba sencilla, rápida e indolora que permite detectar precozmente esta enfermedad. "Con esa prueba me diagnosticaron EPOC. Es tan fácil de hacer y puede cambiar vidas", subraya. Por eso, anima especialmente a fumadores y exfumadores a solicitarla. "El diagnóstico precoz no solo mejora la calidad de vida, también puede evitar complicaciones muy serias".

"Afortunadamente, lo detectamos a tiempo. Solo tengo que tomarme mi dosis de inhalador por la mañana y llevar encima uno de rescate por si hiciera falta", explica. "Hoy en día hago vida normal: salgo, hago ejercicio… pero gracias a esa prueba y a haber tenido un diagnóstico temprano".

Rodríguez insiste en la importancia de hacerse esa prueba incluso aunque no haya síntomas evidentes. "Muchas veces no queremos saber la realidad, pero saberla puede garantizar una vejez mejor, con más calidad. Si no te la haces, cuando quieras poner remedio, puede que ya sea tarde".

Sus enfermedades le han enseñado a vivir el día a día

La noticia no le impactó demasiado. "Convivo con una enfermedad autoinmune, he tenido un infarto… me han enseñado a disfrutar de la vida desde que abro los ojos por la mañana. Soy muy positivo. Esto es una cosa más en la mochila con la que convivo".

Ahora lleva una dieta saludable, evita productos ultraprocesados y hace todo el ejercicio que puede. "Por supuesto, el tabaco ya no forma parte de mi vida. Durante muchos años fue algo muy importante, tristemente, pero hace ya una década que no fumo".

También intenta evitar el estrés: "Lo de siempre, lo que todos sabemos pero no hacemos. Yo era consciente de lo dañino que es el tabaco, pero te engañas, pones excusas. Hoy he decidido contar mi historia para ayudar a otros. Es una realidad más, como tantas".

Visibilizar la EPOC: uno de sus objetivos

Desde el primer momento tuvo claro que quería contar su diagnóstico públicamente. "Algunos me dijeron: ‘Santi, no sé si te hará bien, a lo mejor te perjudica’. Pero yo no veo en qué me puede perjudicar. Creo que, al contrario, puede ayudar a muchísima gente. Porque hay tres millones de personas en España con EPOC y la mayoría no lo saben".

En su labor por visibilizar esta enfermedad, Santi Rodríguez ha sido presentador de la tercera edición de Historias con Luz, una iniciativa que da voz a personas con enfermedades inflamatorias tipo 2, como la EPOC, y donde ha podido conocer "otras realidades tan duras que te hacen valorar más la vida".

"Hay gente con enfermedades muy complicadas que vive con una filosofía admirable. Eso te ayuda a enfocar la vida de otra manera. Al final, la vida es maravillosa y no merece la pena vivirla con preocupaciones que no son necesarias", reflexiona.

También pide que se dé más visibilidad para combatir el estigma. "A veces, cuando tienes un problema de salud importante, te sientes culpable. Pero ¿qué culpa tiene uno de estar enfermo? Ninguna. Y hay que saber gestionar los comentarios imprudentes de quienes no saben de lo que hablan, pero opinan igual. Pido más conciencia y más empatía. Siempre digo lo mismo: no pensemos que la pelotita no nos va a caer".

También desmonta un mito común sobre el tabaco: "Te dicen que si dejas de fumar, te recuperas. Pero no: el daño que el tabaco haya hecho a tu pulmón ahí se queda. Por eso, o paras pronto y le pones remedio con el tratamiento, o cada vez va a peor".

A las administraciones públicas les lanza un mensaje claro: "Deberían reorganizar sus prioridades. La salud y la sanidad tienen que estar arriba del todo. Dejemos de perder tiempo y dinero en otras cosas y ocupémonos de lo verdaderamente importante".