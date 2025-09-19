Celia Molina 19 SEP 2025 - 13:36h.

La que fuera mujer de Elvis Presley ha escrito un libro de memorias en el que narra cómo ha sido su vida tras de la muerte de 'El Rey'

Lisa Marie Presley tuvo el cadáver de su hijo congelado en su casa dos meses: "Me acostumbré a tenerlo allí"

A los 80 años, la que fuera mujer de Elvis Presley, Priscilla Presley, está a punto de publicar su libro de memorias, titulado, 'Softly, as I Leave You: Life After Elvis'. En él, habla de lo dura que ha sido su vida tras la muerte de 'El Rey', sobre todo, por haber tenido que afrontar otras dos durísimas pérdidas: la de su propia hija, Lisa Marie Presley, y la de su nieto, Benjamin Keough, que se suicidó en el año 2020. El texto saldrá a la venta el próximo 23 de septiembre y, para promocionarlo, Priscilla ha dado una extensa entrevista en la revista 'People'.

Lisa Marie falleció a los 54 años el 12 de enero de 2023, a causa de una obstrucción del intestino delgado que se desarrolló tras una cirugía bariátrica a la que se había sometido años atrás. Este tipo de intervenciones ayudan a las personas con obesidad a perder peso de forma duradera, alterando el funcionamiento del sistema digestivo para limitar la ingesta de alimentos. En su caso, la hija de Elvis y Priscilla sufrió una complicación a largo plazo, que la causó una muerte irremediable. Su marido, Danny Keough, fue quien la encontró inconsciente en su casa y la trasladó rápidamente al hospital. Y así lo ha recordado su madre aquel día:

"Estuvimos allí todo el día. Lisa realmente no respiraba, así que la conectaron a un respirador. Estuvimos allí esperando, esperando y rezando durante horas hasta que entró el médico y dijo: "Priscilla, lo siento mucho, ha fallecido". No podíamos creerlo, no queríamos creerlo. Fue muy duro para todos nosotros, y todavía lo es", ha dicho la estadounidense, añadiendo que ese fue "el segundo día más triste de su vida". Y dice "el segundo" porque nunca llegará a superar la pérdida de su marido, con quien estuvo casada hasta 1973.

Pensé en mi hija, mi hija salvaje y rebelde, postrada en estado vegetativo para el resto de su vida Cordon Press

Además de su declaración más reciente, la revista 'People' ha publicado también el extracto del libro en el que Priscilla narra con detalle todo lo acontecido aquel día. Además de asegurar que "nada más entrar en la habitación" ella ya sabía que "Lisa se había ido", la autora también cuenta el momento en el que, después de reanimarla tras un código azul, el médico le hizo una fatídica pregunta:

"Lo siguiente que recuerdo es al médico hablándome. Me preguntó qué quería que hiciera. Habían reanimado el corazón de Lisa, pero no había garantía de que siguiera latiendo. Le pregunté al médico: "¿Qué tipo de vida tendrá si la mantenemos conectada a esa máquina?" Me miró con compasión y negó con la cabeza. "Ninguna calidad de vida". Pensé en mi hija, mi hija salvaje, rebelde y apasionada, postrada en estado vegetativo para el resto de su vida. Dije lo que tenía que decir. "Desconéctela de la máquina, doctor". Mi voz era apenas un susurro", confiesa en su libro Priscilla.