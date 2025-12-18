Angelina Jolie ha lucido orgullosa las cicatrices de su doble mastectomía en la portada de la revista francesa 'Time'

La emotiva reflexión de Angelina Jolie sobre la muerte de su madre por cáncer: "Son personas y todavía están vivas”

Angelina Jolie sorprende enseñando las cicatrices de su mastectomía en la portada de la revista 'Time' en Francia. Vuelve a hablar del riesgo de cáncer que padecía y para hablar también de su nueva película, 'Couture', en la que se convierte en una cineasta con cáncer de mama. Informa en el vídeo Rocío González y J. Palacios.

Angelina, en 'Costuras', su verdad, es la portada con la que la estrella de Hollywood ha vuelto a acaparar todos los focos. Haciendo alusión al título de su última película y esas cicatrices que ella misma se empeña en compartir: "Si, tuve, perdí a mi madre y a mi abuela muy joven y yo tengo ese gen, así que decidí someterme a una doble mastectomía hace una década y también me quitaron los ovarios", dijo en unas declaraciones para la prensa.

Es lo que lleva haciendo desde entonces. Su valiente testimonio provocó una auténtica oleada, el llamado efecto Jolie. "Ver que una persona que vemos en las películas que vemos las pantallas no también puede tenerlo, nos hace sentirnos más cercanos a esta realidad", explica Javier Díaz, jefe de la Unidad de Oncología de 'HM' en Málaga.

Solo en nuestro país se triplicaron las pruebas diagnósticas, pero como dice la propia Angelina en la revista Time Francia, "el acceso a la detección y al cuidado no debería depender ni de los recursos económicos ni del lugar de residencia". Una reivindicación a la salud que se suma a esta última que ha hecho, enseñar sus cicatrices preventivas del cáncer de mama en una portada de revista.

El 'efecto Jolie' y cómo ayuda a otras mujeres

Con todos estos gestos trata de animar al resto de mujeres a que sean valientes, mandándolas un mensaje de apoyo, para que se sientan seguras y que no están solas y que ella, como muchas otras, también podía haberlo tenido, como lo tuvo su abuela o incluso su propia madre, de la que todavía llora su muerte por la enfermedad.

En algunas otras apariciones públicas también ha hablado de la enfermedad, y en muchas de ellas se le ha visto emocionarse, incluso se le han saltado las lágrimas al recordar lo que tuvo que pasar su madre luchando contra el cáncer de mama. La decisión de su operación no fue fácil, sin embargo, ella ha defendido en muchas ocasiones que valió la pena cuando le confirmaron que ella tenía el mismo gen de su abuela y de su madre.

Angelina Jolie se ha vuelto un referente para muchas mujeres, no solo por su faceta de empresaria, madre y mujer valiente, sino por la manera en la que empatiza con las pacientes de cáncer y todo lo que ha hecho por la investigación de la enfermedad. Lo último: lucir con orgullosa sus cicatrices y disfrutar de su vida.