Última hora sobre el estado de salud del padre de Meghan Markle tras amputarle una pierna

La relación entre la duquesa de Sussex y su padre ha sido prácticamente inexistente desde que comenzó su relación con el príncipe Harry

Amputan una pierna al padre de Meghan Markle después de que la extremidad se pusiera "negra": "No había otra opción"

En los últimos días, Meghan Markle ha protagonizado numerosos titulares de la crónica social debido al delicado estado de salud en el que se encuentra su padre, Thomas, con quien la duquesa de Sussex apenas mantiene relación.

El suegro del príncipe Harry ingresó en un centro médico en Filipinas, donde reside desde principios de año, a causa de un grave problema de salud. Tal y como confesó su hijo, Thomas Markle Jr., un coágulo sanguíneo en su pierna izquierda le estaba cortando la circulación hasta provocar necrosis, lo que llevó a los médicos a tomar una decisión: amputarle la pierna por debajo de la rodilla.

La operación, que duró unas tres horas, fue realizada en un hospital de Cebu. Según su hijo, no hubo otra alternativa: "Fue una cuestión de vida o muerte", reveló a los tabloides británicos.

Desde entonces, el progenitor de la exactriz ha permanecido ingresado el UCI. Las primeras 24 a 72 horas fueron clave: los médicos alertaron del riesgo de infecciones graves, como gangrena o sepsis, dada la edad del paciente. Y ahora, ha sido otra vez su hijo y su cirujano quienes han dado la última hora de su situación.

La operación ha sido un éxito y la herida "está sanando bien", por ello, Thomas ha sido trasladado fuera de la UCI a una sala normal. Su cirujano, Dr Neil Sanico, ha confirmado al 'Daily Mail' que su recuperación va por buen camino.

"La cirugía fue un éxito y la herida está cicatrizando bien. El Sr. Markle está progresando favorablemente. Tiene un largo camino por delante para recuperarse, pero salir de la UCI y pasar a una habitación normal es un paso positivo", ha indicado.

De acuerdo a su diagnóstico, el coágulo era "tan grande que no podíamos arriesgarnos a extirparlo primero y que la infección del pie se propagara por todo el cuerpo y causara sepsis, ya que existía el riesgo de gangrena".

Por el momento, el experto ha destacado que Thomas Markle "tiene un largo camino por delante, pero estoy satisfecho con cómo superó la cirugía y la actitud positiva que ha mostrado desde entonces. Es un hombre fuerte y valiente".

Durante los próximos meses permanecerá en observación y se someterá a una exhaustiva recuperación. Espera que le coloquen una prótesis una vez que la herida de su pierna se haya curado. Mientras tanto, ya ha comenzado con sesiones de fisioterapia.

"Estoy decidido a volver a caminar. A veces tengo la extraña sensación de que mi pierna todavía está allí. Estoy agradecido por la excelente atención que he recibido aquí en Cebú y por los maravillosos médicos y enfermeras filipinos que me salvaron la vida", recoge el 'Daily Mail'.

La relación actual de Thomas Markle y Meghan tras su operación

La emergencia de salud de Thomas ha reavivado los rumores sobre un posible acercamiento entre padre e hija. Según un portavoz de Meghan, la duquesa, que lleva años distanciada de su progenitor desde su boda en 2018, sí habría intentado comunicarse con él tras conocer la noticia.

La operación de su padre y su grave estado habrían motivado este gesto, descrito por algunos tabloides británicos como una "ramo de olivo" en medio de una relación rota desde hace más de siete años.

Por el momento, la familia ha afirmado no haber recibido ninguna llamada, mensaje ni carta de Meghan, y ha trasladado que no tiene noticias directas suyas.

Antes de su boda en 2018, Thomas admitió haberse puesto en contacto con varios paparazzis para obtener fotografías de carácter privado a cambio de dinero; un episodio que, según Meghan, quebró su confianza. Él incluso no asistió a la boda de los duques, alegando problemas de salud.

Desde aquel momento, su relación ha sido prácticamente inexistente, incluso cuando Thomas atravesó otros problemas de salud, como dos infartos y un ictus. Ni siquiera conoce a sus nietos, Archie y Lilibet.