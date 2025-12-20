Rocío Martín 20 DIC 2025 - 10:07h.

Para celebrar su recuperación, el aristócrata ha organizado este sábado una cena en el Nuevo Club

Se espera que al evento acudan cerca de 80 amigos y miembros de su familia

El pasado mes de septiembre, Fernando Martínez de Irujo, el cuarto hijo de la Duquesa de Alba, confirmaba que se encontraba en pleno tratamiento contra el cáncer. En unas declaraciones a la revista 'Vanitatis', el hermano de Eugenia Martínez de Irujo aseguraba llevar tiempo luchando contra la enfermedad que había llevado en secreto.

Ahora, tres meses después, el aristócrata ha confirmado que se encuentra mucho mejor, "prácticamente recuperado": "Sí, sí, muchas gracias por su interés", confesaba ante las preguntas de los reporteros tras acudir a despedirse de su amigo Íñigo Arróspide, Duque de Castro-Enríquez y Marqués de Valfuerte, fallecido el 29 de noviembre.

Una fiesta de navidad para celebrar su recuperación de una época mala

"He pasado el verano entre Marbella y Sotogrande. Llegué a Madrid hace unos días. Me hicieron la analítica y el resultado ha sido muy bueno. Estoy prácticamente recuperado y ahora me queda la radioterapia. Ha sido una época mala, pero afortunadamente y gracias a Dios todo va bien", declaraba el propio Fernando hace unos meses.

Fernando Martínez de Irujo también quiso dar las gracias a "todos los doctores y el personal sanitario" que le ha atendido, sin dar tampoco más datos sobre el lugar en el que ha sido tratado.

Para celebrar su recuperación, el aristócrata ha organizado este sábado una cena en el Nuevo Club aprovechando también celebrar la Navidad en este prestigioso club privado, según recoge Vanitatis.

Se espera que al evento acudan cerca de ochenta amigos y miembros de su familia. El lugar del evento es uno de los círculos privados más elitistas de todo Madrid.