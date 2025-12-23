Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Gente

Hallan muerto al YouTuber Adam The Woo en su casa en Florida: un amigo alertó a las autoridades tras encontrarle inmóvil en su cama

El Youtuber Adam The Woo
El creador de contenidos en una foto de su cuenta en una red social.. Red social Adam The Woo
Compartir

El Youtuber, Adam The Woo, de 51 años, ha sido hallado muerto este lunes en su casa de Osceola, en Florida. Un amigo del conocido creador de contenidos, al no tener noticias suyas desde hacía varios días, dio la voz de alarma.

Un amigo de Adam The Woo se preocupó al no saber de él y fue a su casa, pero este no le abrió la puerta por lo que consiguió asomarse por una ventana y verlo acostado sobre una cama inmóvil. Llamó a la Policía que entró este lunes en la casa y halló el cadáver del Youtuber, según ha publicado la revista 'People'.

PUEDE INTERESARTE

Del canal de YouTube a un medio propio

Adam the Woo, cuyo nombre real era David Adam Williams, fue declarado muerto en el lugar, según informó la oficina del médico forense y agregó que se realizaría una autopsia para determinar la causa de la muerte.

El comunicador comenzó con un canal de YouTube en 2009 y tres años después, en 2012 creó su propio medio en internet: The Daily Woo donde publicaba un videoblog a diario, contando sus visitas a parques temáticos, casas embrujadas, pueblos pequeños y otros eventos, con lo que consiguió miles de seguidores en Estados Unidos y el mundo.

PUEDE INTERESARTE

Adam the Woo era un experto en Disney por lo que visitaba regularmente Disneyland y Disney World, aunque también grabó videos de sitios históricos en Kansas City, Missouri, relacionados con Walt Disney.

El último vídeo de Williams en The Daily Woo se publicó el pasado sábado 21 de diciembre con un recorrido por las decoraciones navideñas.

Temas