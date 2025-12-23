La Policía de Florida espera los resultados de la autopsia para aclarar la muerte del conocido creador de contenidos de 51 años

El Youtuber, Adam The Woo, de 51 años, ha sido hallado muerto este lunes en su casa de Osceola, en Florida. Un amigo del conocido creador de contenidos, al no tener noticias suyas desde hacía varios días, dio la voz de alarma.

Un amigo de Adam The Woo se preocupó al no saber de él y fue a su casa, pero este no le abrió la puerta por lo que consiguió asomarse por una ventana y verlo acostado sobre una cama inmóvil. Llamó a la Policía que entró este lunes en la casa y halló el cadáver del Youtuber, según ha publicado la revista 'People'.

Del canal de YouTube a un medio propio

Adam the Woo, cuyo nombre real era David Adam Williams, fue declarado muerto en el lugar, según informó la oficina del médico forense y agregó que se realizaría una autopsia para determinar la causa de la muerte.

El comunicador comenzó con un canal de YouTube en 2009 y tres años después, en 2012 creó su propio medio en internet: The Daily Woo donde publicaba un videoblog a diario, contando sus visitas a parques temáticos, casas embrujadas, pueblos pequeños y otros eventos, con lo que consiguió miles de seguidores en Estados Unidos y el mundo.

Adam the Woo era un experto en Disney por lo que visitaba regularmente Disneyland y Disney World, aunque también grabó videos de sitios históricos en Kansas City, Missouri, relacionados con Walt Disney.

El último vídeo de Williams en The Daily Woo se publicó el pasado sábado 21 de diciembre con un recorrido por las decoraciones navideñas.