La embarcación del youtuber fue hallada a la deriva, sin motor y sin rastro del joven

El influencer y especialista de pesca Mikey Rijavec finalmente ha sido hallado muerto tras tres días de búsqueda desde que emitiese una llamada de socorro mientras navegaba por la Baja California, en México, el pasado miércoles.

Mikey Rijavec era un conocido creador de contenido en el que a través de su canal de YouTube ‘SD Fish & Sips’ mostraba las capturas de pesca que realizaba por todo el mundo.

Rijavec salió a navegar en su embarcación y horas después emitió un mensaje donde afirmaba que su motor se había averiado, pero durante el mensaje de auxilio algo pasó que se cortó abruptamente.

A la búsqueda se sumaron numerosos seguidores del joven

Familiares, amigos y seguidores presionaron para que las autoridades buscasen la embarcación del joven pescador, una búsqueda a la que se sumaron tanto agentes mexicanos como estadounidenses, además de seguidores del pescador profesional.

Al día siguiente de la llamada la embarcación del youtuber fue hallada a la deriva, sin motor y sin rastro del joven.

Fue el pasado domingo cuando por fin hallaron el cuerpo en el agua de Mikey Rijavec en las inmediaciones de San Cristobal.

Las autoridades se encuentran a la espera de las conclusiones que desprenda la autopsia para poder conocer qué le pudo haber pasado.

Miles de personas han lamentado su fallecimiento en redes, incluso compañeros de profesión como el podcaster y pescador Phil Friedman, quien lo describió como “un aventurero que siempre empujaba los límites”, recoge San Diego Red.