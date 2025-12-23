Kike Calleja ha enumerado las que serían las peticiones de la tonadillera en sus conciertos

Isabel Pantoja se encuentra disfrutando de su nueva vida en Canarias. Kike Calleja ha traído en exclusiva a 'Vamos a ver' todos los detalles de las exigencias que pondría la tonadillera para sus giras, tanto en España como en América, y las ha expuesto por puntos en el plató del programa: "Vais a alucinar. Son seis puntos importantes", ha anunciado.

En primer lugar, el transporte aéreo. Isabel Pantoja exige tener jet privado que tenga al menos cuatro plazas si ella viaja sola, sies en caso de que viaje con más gnete de su equipo. Además, tiene que tener un catering en el que no puede faltar jamón de bellota, refresco de cola, casera blanca, salmón y canapés variados.

El segundo tiene que ver con el alojamiento. Kike Calleja asegura que la tonadillera solicita suite presidencial en hoteles de cinco estrellas, que dispongan de balcón en el que pueda fumar. Además, nadie podrá entrar en su habitación. A esto se suman las ostras francesas y la presencia de un fisioterapauta 24 horas.

Otro punto es la seguridad y el transporte terrestre: pide dos guardias de seguridad personales y chófer privado a su disposición para moverse donde ella quiera en cualquier momento. El cuarto punto, el catering en el concierto, de primera calidad para ella, su equipo y toda la orquesta.

La quinta exigencia tiene que ver con las personas que le acompañan, que siempre son tres: su peluquero personal, su maquillador y su sastra o modista. Y, por último, el que tiene que ver con su hermano, Agustín Pantoja, para quien también pide junior suite y comidas servidas dentro de la habitación de la tonadillera.