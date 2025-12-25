La familia real británica informó a Andrés Mountbatten de que no era bienvenido en la tradicional celebración

El príncipe Andrés recibió a Jeffrey Epstein en el Royal Lodge, en Windsor, tras la orden de arresto contra el pederasta

El rey Carlos III junto a la reina Camila han realizado este jueves la tradicional procesión hacia la iglesia de Sandringham como cada 25 de diciembre, cuando asisten a la Misa de Navidad. La familia real británica estaba al completo sin la presencia del expríncipe Andrés, implicado en la corrupción de menores por los archivo del caso Epstein y que fue informado de que no era bienvenido en esta celebración.

La familia, excepto Andrés, al que han despojado de todos sus titulos, se ha unido en esta celebración. El príncipe y la princesa de Gales asistieron al tradicional servicio religioso de Navidad, en Norfolk junto a sus tres hijos, el príncipe Jorge y Luis, así como la princesa Carlota.

Los hermanos del rey, la princesa Ana y el príncipe Eduardo, también acompañaron la comitiva a la finca de Sandringham, pero los indeseables, Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson fueron informados que no eran bienvenidos en esta celebración.

Las hijas de Andrés Mountbatten acudieron a la tradicional ceremonia junto a toda la familia real británica

Las princesas Eugenia y Beatriz, hijas de Andrés, a diferencia de su padre, sí estuvieron junto a la familia real este jueves de Navidad, en un año complicado para su núcleo familiar.

Las dos hijas de Mountbatten-Windsor fueron captadas por las cámaras de los medios, caminando detrás del rey Carlos III y la reina Camila camino a la iglesia en la finca privada de Sandringham, en Norfolk ofreciendo una imagen de unión, a pesar del escándalo que sigue persiguiendo a su padre.