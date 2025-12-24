Un chófer declaró al FBI que una mujer le contó que había sido violada por el actual presidente estadounidense en 1995

Caso Epstein: un nuevo documento hecho público vincula a Donald Trump con la violación de una joven

Una nueva partida de fotos del caso Epstein implican de nuevo al presidente estadounidense, Donald Trump. Entre los documentos se relaciona al mandatario, sin pruebas, con una supuesta violación. Cada día hay una nueva polémica y la de hoy es el testimonio de un chófer que deja muy mal parado al magnate, según informa Noelia Tobías.

En 2020 declaró al FBI que una mujer le contó que había sido violada por el actual presidente estadounidense en 1995. El propio conductor de limusinas le aconsejó que denunciara a Trump pero ella se negó por miedo a represalias. Poco tiempo después, se enteró de que había aparecido muerta. En los documentos aparecen todas las identidades tachadas.

El chófer asegura que Trump habló de "abusar de una chica"

El principal testigo de la historia ha contado que llevó a Donald Trump en limusina a un aeropuerto de Texas. Durante el trayecto escuchó una conversación telefónica que él calificaba como "muy preocupante". Además de mencionar varias veces el nombre de Jeffrey Epstein, relata que Trump habló de "abusar de una chica" y otros comentarios tan perturbadores que el conductor estuvo a punto de detener el coche y agredir a Trump.

En defensa de Trump, el departamento de Justicia asegura que esos testimonios ya fueron entregados al FBI poco antes de las elecciones del 2020. Añaden que muchas de esas acusaciones recientemente publicadas carecen de fundamento o son falsas. Si tuvieran la menor credibilidad, dicen, ya se habrían utilizado en su contra.