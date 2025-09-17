Esta última difusión de los contactos personales del hombre acusado de orquestar una red de prostitución de menores vuelve a vincular al presidente de EE.UU con Epstein

El Congreso de EE.UU difunde el dibujo de la mujer desnuda que Trump le regaló a Jeffrey Epstein por su 50 cumpleaños

Compartir







La agenda telefónica del depredador sexual, Jeffrey Epstein contiene incluye el nombre de Donald Trump, Mick Jagger, entre otros conocidos de la política y el espectáculo. Así lo revelan los nuevos documentos que el Congreso de Estados Unidos ha publicado este martes. Esta última difusión de los contactos personales del hombre acusado de orquestar una red de prostitución de menores vuelve a vincular al presidente de EE.UU con Epstein, después de saliera a la luz el dibujo con la silueta de una mujer desnuda y mensajes sugerentes que Trump le regaló a su amigo por su cumpleaños.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes anunció que sacaba a la luz una nueva tanda de documentos una semana después de revelar 238 páginas pertenecientes al libro que le regalaron a Epstein por su 50 cumpleaños en el que se incluían cartas de felicitaciones como la del propio Trump, y numerosas referencias sexuales, tanto de personas como de animales.

PUEDE INTERESARTE Trump amenaza a Musk con rescindir los contratos con sus empresas y este le acusa de aparecer en archivos no publicados de Epstein

En este nuevo grupo se incluye una agenda de contactos de más de cien páginas, fechada en 2001, en la que se recogen las direcciones de lugares de trabajo y números de teléfono como el de Trump, incluyendo los de Nueva York y los de Mar-a-Lago, y también un número de teléfono fijo y otro de móvil de la actual primera dama, Melania Trump.

También están los contactos de Ivana Trump, primera mujer de Trump que falleció en 2022, y el de la hija que ambos tuvieron en común, Ivanka.

La abultada agenda personal de contactos de Epstein: de Rupert Murdoch a Bloomberg

En el extenso volumen figuran también el expresidente de Fox News Rupert Murdoch, la periodista Barbara Walters y el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.

Aparecen además los del ex director ejecutivo de la Formula 1 Bernie Ecclestone, el ex director deportivo del equipo Renault de Fórmula 1 Flavio Briatore, el empresario Henry Kravis, el vocalista de Duran Duran, Simon Le Bon, la diseñadora de moda Vera Wang y el propietario de Virgin Group, Richard Branson, entre otros.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Hay varias secciones denominadas "masajes", que hacen referencia a contactos tanto en EE.UU. como en Reino Unido, en la que aparecen una gran cantidad de nombres tachados, de lo que se deduce que puede tratarse de mujeres que fueron víctimas de Epstein, puesto que el Congreso y el Departamento de Justicia ya anticiparon que ocultarían nombres de damnificadas en los archivos.