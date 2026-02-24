La drástica decisión que ha tomado Cayetano Rivera tras las palabras de Gemma Camacho contra Tamara Gorro

La reacción de Gemma Camacho a la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro: "Yo le deseo cosas bonitas"

Gemma Camacho negaba en 'El tiempo justo' haber atacado a Tamara Gorro

Después de las palabras de Gemma Camacho contra Tamara Gorro, Cayetano Rivera habría roto cualquier tipo de relación de amistad con la reportera.

Después de las palabras de Gemma en 'El tiempo justo', 'Vamos a ver' ha contado que Cayetano Rivera ha tomado la decisión de dejar de seguir a la joven, con la que mantuvo una relación especial, en redes sociales. Poco después, tras la decisión del torero, Gemma también habría decidido dejar de seguirle a él.

Gemma Camacho: "He podido ir a programas que me han ofrecido dinero por contarlo y he dicho que no"

Gemma respondía en directo a la acusación de oportunista de Tamara: “Me siento a hablar con todos vosotros para disfrutar mi carrera como periodista y poder crecer, no para hablar de Cayetano. Lo único que le he dicho a esta señora es que ella sí ha estado en el lado de contar su vida, yo no. Yo he sido periodista, he tenido unos estudios que, gracias a ellos, estoy donde estoy".

"He podido ir a programas que me han ofrecido dinero por contarlo y he dicho que no, pero sí que es cierto que ella se da a conocer en televisión para buscar pareja, por tanto, ella lleva trayendo a su madre desde el primer día a platós para buscarse un novio, pero nunca ha sido comunicadora", añadía la reportera en su programa.