La actriz es conocida por trabajar en series como ‘Perdidos’ o películas como ‘El Hobbit’ o ‘Ant-Man’

Sufrió un grave accidente el pasado mayo en Hawái tras desmayarse y golpearse

La actriz Evangeline Lilly, conocida por trabajar en series como ‘Perdidos’ o películas como ‘El Hobbit’ o ‘Ant-Man’ ha explicado en redes sociales que sufre “daño cerebral” debido a una caída.

“Tengo daño cerebral por mi TBI (lesión cerebral traumática). Reconfortante saber que mi declive cognitivo no es solo la peri-menopausia, incómodo saber lo que será una batalla cuesta arriba para tratar de revertir las deficiencias”, contaba a través de un vídeo la actriz.

Evangeline Lilly, de 46 años, sufrió un grave accidente el pasado mayo en Hawái tras desmayarse y golpearse fuertemente contra una roca, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico.

Su cerebro funciona con una capacidad más reducida

Durante meses se ha sometido a diversos estudios para averiguar qué le estaba pasando ya que veía mermada su capacidad. Finalmente, los médicos vieron que las áreas de su cerebro están funcionando a una capacidad más reducida por lo que tendrá una larga recuperación por delante, como ella misma explica en Instagram.

La estrella, retirada de las pantallas para dedicarse a su familia y labores humanitarias, continuará alejada de los focos para centrarse en su salud.