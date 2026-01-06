Muere la ‘influencer’ italiana Yulia Burtseva, de 38 años, tras una cirugía estética en Moscú

La intervención se realizó el pasado 4 de enero y, poco después, su estado de salud empeoró de forma brusca.

La ‘influencer’ italiana Yulia Burtseva ha fallecido a los 38 años tras someterse a una cirugía estética en una clínica privada de Moscú.

La ‘influencer’ italiana Yulia Burtseva ha fallecido a los 38 años tras someterse a una cirugía estética en una clínica privada de Moscú. La intervención se realizó el pasado 4 de enero y, poco después, su estado de salud empeoró de forma brusca. Al parecer recibió algunas inyecciones que podrían haber provocado una reacción alérgica, aunque las causas de la muerte están siendo investigadas.

Burtseva fue trasladada de urgencia a un hospital, donde finalmente murió. Al parecer, la influencer se sometió a una operación de alzamiento de glúteos. La operación que consiste en realzar y dotar de mayor firmeza de los glúteos, mediante la implantación de prótesis, ha ganado popularidad en los últimos años tras someterse a ella numerosas celebrities. Muchas jóvenes la consideran una opción a considerar para esculpir su figura despreciando los riesgos reales de una cirugía de esta envergadura. Sin embargo, tras este nuevo desenlace trágico de esta cirugía, han sido muchas las voces que han expresado su opinión negativa de este tratamiento: "No vale la pena", coinciden muchos de ellos.

Yulia Burtseva residía en Nápoles, Italia, junto a su esposo Giuseppe y su hija pequeña. En redes sociales había construido una comunidad de más de 73.000 seguidores, a quienes mostraba fragmentos de su vida cotidiana y familia. Horas antes de ingresar al quirófano, la influencer publicó su último mensaje en la plataforma rusa VK. Se trató de un video grabado desde una cafetería en Moscú, acompañado del texto: “Buenos días Moscú”. Poco después, se sometería a la intervención que terminó en tragedia.

El Comité de Investigación de Moscú ha abierto una causa penal para esclarecer si se produjeron irregularidades durante el procedimiento médico. En este marco, se han solicitado pruebas forenses, incluido un examen médico, con el fin de determinar si existió alguna responsabilidad por parte del centro sanitario.