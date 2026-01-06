Sergio Jiménez, el 'streamer’ español que habría fallecido tras consumir droga en directo, cobraba cinco euros para verle realizar retos

La muerte del 'streamer' Sergio Jiménez: las posibles consecuencias "penales" para los usuarios conectados en el directo

La muerte del 'streamer' Sergio Jiménez continúa siendo noticia. Este domingo 4 de enero se hacía público el fallecimiento del streamer español tras retransmitir en directo un reto extremo de consumo de drogas, una práctica cada vez más extendida y peligrosa que ya había sido objeto de polémica meses atrás tras la muerte de un joven francés en circunstancias similares.

Ahora, el periódico 'El País' ha podido conocer que, desde hacía semanas, Sergio Jiménez se publicitaba en sus redes sociales para que todo aquel que quisiese pagar cinco euros pudiese verle realizar retos en pleno directo: "¿Quieres entrar a mi 'meet' privado de máximo 10 personas? 5 euros la entrada, 'meet' sin final, solo personas que quieran estar conmigo de verdad".

Cinco euros por ver consumir droga en directo

Este tipo de retos y de retransmisiones en directo se basan en acciones degradantes y de alto riesgo realizadas a petición de un grupo cerrado de usuarios, que pagan por presenciar el espectáculo, la lógica es bastante cruel: cuanto mayor es el riesgo, mayor es la recompensa económica y la atención recibida.

En el caso de Sergio Jiménez, según recoge el periódico 'El País', el streamer pedía que cada persona que quisiese verle en exclusiva llevar a cabo estos retos debería abonarle cinco euros a través de Bizum.

Aunque no fuese una de las personas más conocidas que retrasmitía contenido en directo a través de las redes sociales, varios usuarios realizaban estos pagos a través de Bizum para concertar encuentros privados con él. El medio de comunicación anteriormente citado asegura que estos usuarios permanecían minutos en "una videollamada común en Google Meet donde un grupo de mirones pagaba por verle consumir droga, mucha droga".

Sergio Jiménez, amigo de Simón Pérez

Da la casualidad de que el fallecido era amigo de Simón Pérez, otro 'streamer' que se hizo viral hace años por un vídeo que grabó junto a su pareja en el que explicaba los beneficios de las "hipotecas fijas y a tipo variable".

Tras correr como la pólvora ese contenido a través de las redes sociales debido al estado en el que se les podía ver a ambos, Simón Pérez se adentró en la faceta más oscura que ofrecen las redes sociales. Allí, el supuesto 'streamer' ha realizado diferentes retos humillantes en los que usuarios desconocidos le pagan por comer cualquier cosa, raparse el pelo o esnifar droga.

El pasado verano, otro streamer francés murió por causas muy similares, lo que ya encendió las alarmas entre expertos y autoridades

Según los especialistas, muchas de las personas que participan en estos retos presentan trastornos suicidas o una grave vulnerabilidad psicológica. En algunos vídeos que se graban este tipo de personas se pueden escuchan frases como "si me muero, me muero como un héroe” o “si lo consigo, soy un Superman”, reflejo de una peligrosa normalización del riesgo.

Por su parte, quienes pagan por ver este tipo de contenidos suelen esconderse tras el anonimato, la pantalla actúa como una barrera emocional: el protagonista deja de ser una persona y pasa a ser un simple contenido.

En el caso concreto de Sergio Jiménez, podrían existir responsabilidades penales para quienes le animaron a consumir

Inducir a una persona a autolesionarse puede ser constitutivo de delito, con el agravante de que el streamer se encontraba en tratamiento psiquiátrico, un factor clave a la hora de valorar las posibles consecuencias legales.