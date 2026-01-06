Alicia y Diana Gunst, de 15 y 14 años, quienes tenían doble nacionalidad italo-suiza, fallecieron en el incendio.

Identificadas las 40 víctimas mortales del incendio de Suiza, la mitad de ellas menores de edad

La Nochevieja más letal en Suiza sigue dejando historias de jóvenes con vidas truncadas. Lo que iba a ser una noche de fiesta para celebrar el nuevo año se convirtió en una trampa mortal. Hoy se ha sabido que el local no había pasado inspecciones en los últimos cinco años, pese a que los dueños habían alegado que estaba todo en regla.

Antiguos trabajadores ya alertaron de que el uso de las bengalas en las botellas de champagne eran un riesgo y estaban permanentemente alerta en las celebraciones. Algo que no pasó en la fatídica noche del incendio, cuando la fiesta continuaba mientras el fuego se expandía sin remedio, aupado por material inflamable en el local. Dichos trabajadores dejaron claro que la puerta de emergencia había permanecido sellada en otras ocasiones.

Alicia y Diana, las víctimas más jóvenes de la tragedia

Pero la realidad es que, aunque a partir de ahora se tomen medidas para poder evitar tragedias similares, hay decenas de familias rotas. Como la de Alicia y Diana Gunst, de 15 y 14 años, quienes tenían doble nacionalidad italo-suiza (su abuelo es italiano), y que perecieron sin remedio en el incendio de Crans-Montana. Fueron identificadas mediante perfil genético, según informa El Corriere.

"Con profundo pesar anunciamos la muerte de Alicia y Diana, quienes fallecieron trágicamente en el incendio", declaraba la comunidad judía de la ciudad. Las jóvenes, ambas estudiantes, habían recibido llamadas urgentes de familiares y amigos que mantuvieron la esperanza hasta el final. Ellas son las más jóvenes fallecidas en una tragedia que va a marcar un antes y un después en las celebraciones en Suiza.