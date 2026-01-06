Los equipos de rescate indonesios habían encontrado un tercer cuerpo sin vida este martes

Los equipos de rescate encuentran otro cadáver y el barco en el que naufragó la familia española en Indonesia

La Policía indonesia ha confirmado este martes que el cuerpo sin vida hallado en la zona en la que un barco naufragó el pasado 26 de diciembre con seis miembros de una familia española, en aguas del Parque Nacional de Komodo, es uno de los dos niños que faltaban por ser localizados, de 9 y 10 años.

"Con base en los resultados de la identificación se confirma que la víctima es un niño (...) ciudadano español, víctima del accidente marítimo", apuntó en un comunicado Henry Novika, jefe de Relaciones Públicas de la Policía de la región donde se centra la búsqueda, sin especificar quién de ambos.

El barco KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

La última localización conocida de la nave se encuentra entre las islas de Padar y Rinca -en el Parque Natural de Komodo-, una zona de fuertes corrientes submarinas.

Por su parte, las familias afectadas por el accidente en Indonesia habían mostrado su confianza en que el dispositivo de búsqueda continúe hasta localizar a los dos menores aún desaparecidos "lo antes posible", después de haber recibido este domingo la confirmación de la recuperación de los restos mortales de Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B.

En un comunicado conjunto, estas familias explican que las autoridades indonesias, cuya labor valoran "enormemente", han extendido tres días más el periodo oficial de búsqueda y siguen dotando de más medios humanos y materiales a este dispositivo, que confían en que continúe hasta localizar a sus seres queridos.

"Agradecemos todo el apoyo que estamos recibiendo, tanto en España como en Indonesia, por parte de las instituciones y del conjunto de la sociedad. Las muestras de empatía y el respeto en el tratamiento de la información sobre esta indescriptible tragedia son un consuelo en mitad del dolor. No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos", manifiestan.