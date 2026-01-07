La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha convertido este espacio en el corazón de su vivienda

MadridGloria Camila, exconcursante de 'Supervivientes All Stars', ha encontrado en su hogar un refugio esencial, un espacio donde desconectar del ruido exterior y reencontrarse consigo misma. Y uno de los rincones favoritos de la colaboradora de 'El Tiempo justo' es, sin duda, la terraza y el porche cubierto, con acceso directo al jardín y al interior de la vivienda.

Tranquilidad y naturaleza como prioridad

Gloria Camila, colaboradora de Telecinco, vive a las afueras de Madrid, en una zona residencial que combina la cercanía a la capital con la serenidad propia de una urbanización privada. Esta ubicación le permite mantener una vida relativamente discreta sin renunciar a la comodidad de tener todos los servicios a poca distancia.

El hogar de la influencer es un dúplex situado en una exclusiva urbanización compuesta por 64 viviendas, con vigilancia las 24 horas, lo que garantiza un alto nivel de seguridad y tranquilidad. La vivienda se distribuye en dos plantas bien diferenciadas, pensadas para separar las zonas de día y de descanso. Grandes ventanales recorren buena parte de la casa, permitiendo que la claridad inunde cada estancia. En algunas zonas, la ausencia de cortinas o estores refuerza esta sensación de amplitud y continuidad visual con el exterior, creando una atmósfera luminosa y serena.

Una terraza con porche cubierto

La terraza exterior con porche cubierto de Gloria Camila, exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ es, sin duda, uno de los espacios más especiales de la vivienda. Diseñada como un auténtico salón al aire libre, esta zona combina estética contemporánea, funcionalidad y una marcada sensación de acogida. Se trata de un lugar pensado no solo para ser contemplado, sino para ser vivido intensamente.

El pavimento en tonos claros y el césped aportan luminosidad y amplía visualmente el espacio, reflejando la luz natural durante gran parte del día. La pared de ladrillo visto aporta un punto urbano y moderno, mientras que la carpintería en negro crea contraste y sofisticación, reforzando un estilo actual y elegante.

En el centro de la terraza se ha creado una zona de estar exterior cuidadosamente diseñada. Los sofás y sillones, fabricados en fibras sintéticas que imitan el mimbre, aportan una estética natural sin renunciar a la durabilidad y el fácil mantenimiento. Su tono beige encaja a la perfección con el entorno, creando una sensación de continuidad cromática que resulta muy agradable a la vista.

Estilo y confort

La hija de Ortega Cano no ha escatimado en detalles, los cojines en tonos crema y arena añaden un extra de confort y suavizan el conjunto. Estos textiles no solo cumplen una función práctica, sino que también refuerzan el carácter acogedor del espacio.

La elección de colores neutros contribuye a mantener una atmósfera relajante, ideal para desconectar tras una jornada intensa o para disfrutar de largas conversaciones al atardecer.

La privacidad ha sido otro de los aspectos clave en el diseño de la terraza. Para lograrla, el espacio está delimitado por una valla de brezo combinada con plantas trepadoras, que actúan como una barrera natural frente al exterior. Este recurso no solo protege la intimidad, sino que también introduce un toque verde que suaviza el conjunto y conecta la terraza con la naturaleza.

El porche cubierto amplía aún más las posibilidades de uso de esta zona. Gracias a él, Gloria Camila puede disfrutar de la terraza incluso en los días más calurosos, protegida del sol directo, o cuando el tiempo no acompaña del todo.