Lorena Romera 04 MAR 2026 - 17:30h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se prueba por primera vez el traje que va a llevar a la boda de su hermana, Irene Matamoros

Laura Matamoros ha vivido un momento muy emocionante. A través de su perfil oficial de Instagram, la ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes' ha enseñado el vestido que va a llevar a la boda de su hermana Irene. La también hermana de Diego Matamoros está muy ilusionada y ha hecho partícipes a sus seguidores de su visita a un atelier de alta costura para confeccionar a su medida su traje para esta ocasión tan especial.

"Qué burrada este momento", ha reconocido la madrileña, de 33 años, que ha compartido un vídeo en el que invita a sus incondicionales a probarse por primera vez el outfit que va a llevar en uno de los días más importantes de su vida: la boda de su hermana. Irene, la más desconocida del clan Matamoros, se dará el 'sí, quiero' este 2026 con Pedro Romero, su pareja desde hace años, algo que ella misma confirmaba en enero de 2025, el día de Reyes.

Pocos detalles son los que han trascendido del enlace, más que se celebrará en un pueblo de Córdoba. Ahora ha sido la prima de Carlo Costanzia la que ha permitido conocer más detalles de esta celebración tan especial para los Matamoros. "Es la primera prueba de mi vestido. Estoy muy nerviosa y muy contenta", les ha contado a su casi millón de seguidores.

"Hemos venido a probar la toile por primera vez y ver un poco cómo me queda", explica la que fuera concursante de 'Supervivientes' en dos ocasiones, en 2017 y en 2024. La toile a la que hace referencia Laura Matamoros es "una muestra preliminar de una prenda confeccionada en material económico, generalmente algodón crudo, para verificar ajustes y patrones antes del corte final", explican desde el blog del aterlier de La Caprichosa.

Por eso la colaboradora de televisión explica que "no vamos a ver" el color de su vestido, tan solo la forma y el diseño. "Nos vamos a hacer una idea con esto que vamos a ver", expresa, muy emocionada. Una emoción que se ha triplicado al verse con el traje puesto. "Es un acierto total, parezco una niña buena", ha dicho con una enorme sonrisa. "Te pasas", le ha comentado al diseñador, celebrando que ha acertado plenamente con la idea que tenía para la boda de su hermana pequeña.

Aunque no es el diseño definitivo, sí que se puede ver que Laura Matamoros tiene pensado acudir al enlace de Irene con un vestido midi y escote barco, dejando un hombro al descubierto. Su idea es llevar "algo sutil, discreto y que sume".