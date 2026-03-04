Lorena Romera 04 MAR 2026 - 13:17h.

La novia de Kiko Rivera lanza un inesperado mensaje en pleno revuelo mediático por la situación con Irene Rosales

Irene Rosales aclara cómo es la verdadera relación de sus hijas con Lola

Lola García ha compartido un vídeo que no ha pasado desapercibido para los que están siguiendo de cerca la polémica de Kiko Rivera e Irene Rosales. Y especialmente ahora, que han salido a la luz nuevos "irene rosales". Según Luis Pliego, el hijo de Isabel Pantoja habría "dinamitado el acuerdo que tenían pactado" para la custodia de sus hijas, lo que podría conducirles a un "divorcio contencioso". En medio de esta situación, la bailarina sevillana ha compartido un post en el que canta: "Tú, que te la pasas criticando, déjate de tanta tontería".

Hace apenas unas horas, Irene Rosales daba declaraciones a los medios de comunicación que la abordaban para conocer más detalles sobre la situación que enfrenta con el dj. Se vuelve a hablar de la discusión telefónica que habrían mantenido, precisamente, por Lola, que habría sido "designada" por Kiko para recoger a las hijas que tienen en común del colegio, según apuntaba el director de 'Lecturas' hace unas horas en 'El tiempo justo'.

La de Ginés, de 34 años, ha señalado que es "todo mentira". Además, cuando le han preguntado por la nueva pareja de su exmarido, ha señalado que "imagina que sí", que será una chica estupenda. "No la conozco, pero mis hijas están encantadas así que estupendo. Estamos todos muy bien y todos felices", ha expresado la influencer.

Sin embargo, este buen rollo no está tan claro por parte de Luis Pliego, que ayer daba nuevos detalles del momento que atraviesan el hijo de Isabel Pantoja y la modelo. Según el director de la citada publicación, el cantante habría "dinamitado el acuerdo que tenían pactado, de visitas y fines de semana". Una decisión con la que Irene Rosales no estaría de acuerdo y que podría apuntar a un "divorcio contencioso".

La indirecta de la novia de Kiko Rivera en plena polémica con Irene Rosales

En medio de esta situación, Lola García ha compartido un vídeo bailando y cantando una canción cuya letra podría ser una especie de mensaje velado. O así, al menos, es como lo han entendido sus seguidores. "Tú, que te la pasas criticando, déjate de tanta tontería. Que si no eres feliz con tu vida, amargado, ¿por qué tienes que hablar de la mía?", dice la canción que ha escogido la bailarina para este storie en el que la novia Kiko Rivera hace gestos en los que invita a sus seguidores a que escuchen la letra mientras disfruta al son de la música.

¿A quién irá dirigido este dardo? Los usuarios de las redes sociales ya han empezado sus apuestas...