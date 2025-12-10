Ana Carrillo 10 DIC 2025 - 19:12h.

La amiga de Jessica Bueno y exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha subido a Instagram una foto con el hijo de Raquel Bollo

Raquel Bollo, cara a cara con Gloria Camila tras los rumores que la relacionan con su hijo: "He hablado de esto con él"

Compartir







Tras 'Supervivientes All Stars', Gloria Camila y el cantante Álvaro García rompieron su relación y, al anunciarlo, hubo quien especuló con la posibilidad de que el noviazgo se hubiera roto por el feeling de la amiga de Jessica Bueno con Iván González, pero esa hipótesis ha saltado por los aires ante las imágenes que ha publicado una revista, en las que se ve a la tía de Rocío Flores en compañía de Manuel Cortés.

Las fotos han sido publicadas por la revista 'Semana' y, en 'El tiempo justo', la hija de Ortega Cano ha desmentido que sean unas imágenes románticas, afirmando que solo es amiga desde "hace muchos años" de Manuel Cortés y que no se han besado nunca, aunque sí que deslizó que no sabe qué puede ocurrir en un futuro: "A día de hoy somos solo amigos… pero no sé lo que pasará el día de mañana".

PUEDE INTERESARTE Gloria Camila y Alexia Rivas desvelan lo que Jessica Bueno les contó en privado tras las palabras incendiarias de Jota Peleteiro

A raíz de sus declaraciones los rumores se han amplificado, pues muchos piensan que las imágenes en las que aparecen juntos de fiesta por Madrid son la mejor prueba de que podría estar ocurriendo algo entre ellos. Además, ante de que salieran a la luz esas fotos, ya se rumoreaba con una posible relación entre ellos. Pese a todo ello, Gloria Camila ha decidido compartir en sus stories de Instagram una instantánea en la que aparece junto al hermano de Alma Bollo en una fiesta.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En la imagen no posan solos, sino con un grupo de amigos, entre los que están Amor Romeira y Rocío Flores, que son dos de las mayores confidentes de Gloria Camila. Manuel Cortés también ha subido a sus stories la instantánea. Es la primera vez que se les ve posando juntos en redes sociales y no pillados por las cámaras de los paparazzi y solo el tiempo dirá si este story es el primero de muchos.