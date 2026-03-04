Lorena Romera 04 MAR 2026 - 09:00h.

El exparticipante de 'LIDLT' enseña su cambio físico y se sube a la báscula tras engordar más de 10 kilos

El cara a cara definitivo de Darío y Borja: "Está en la que ha sido mi casa, ¿cómo no va a remover?"

Darío Linero ha hablado de su cambio físico tras engordar más de 10 kilos en las últimas semanas. A pesar de que ha estado mostrado su proceso a través de su perfil de Instagram, el que fuera participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' ha estado recibiendo mensajes de que está "más gordo". Una serie de comentarios a los que el ex de Almudena Porras ha hecho alusión, respondiendo directamente a las críticas.

El joven de Málaga, de 25 años, ha cambiado de hábitos desde que concluyó su experiencia en República Dominicana, donde terminó su relación de más de diez años con Almudena Porras. Quizá por esto mismo, Darío Linero creyó que era momento para centrarse en sí mismo y dedicarse ese tiempo para poder sanar. Su terapia ha sido el gimnasio, que le ha servido también para experimentar un gran cambio físico.

Su objetivo, tal y como él mismo ha confesado a través de sus stories de Instagram, ha sido "aumentar volumen y definir", especialmente de cara al verano. Sin embargo, pese a no faltar al gimnasio y a la caña que le ha metido a sus entrenamientos, el que fuera uno de los protagonistas de la última edición de 'La isla de las tentaciones' ha estado recibiendo comentarios despectivos sobre su aspecto físico.

Concretamente, Darío Linero ha hecho referencia a los mensajes que ha recibido sobre si está "más gordo" que cuando estaba en el reality. Una serie de críticas a las que ha hecho frente con toda naturalidad. "Con respecto a lo que decís de que estoy más gordo, cuando salí de 'La isla de las tentaciones' pesaba 71 kilos. Actualmente estoy haciendo una dieta de volumen para definir antes de verano y he subido 11 kilos, por lo pronto", ha contado el ex de Almudena Porras.

Una respuesta con la que el malagueño, -que también ha compartido una imagen de su báscula, que refleja los 82.3 kilos que pesa en la actualidad-, da a entender que tiene previsto seguir aumentando volumen y ganando masa muscular, aunque ese le suponga seguir recibiendo comentarios de este tipo. Y es que Darío Linero está muy tranquilo y orgulloso de sus resultados, pues lejos de estar "más gordo", lo que está es más fuerte y saludable.