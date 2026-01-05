Sara Carbonero se encuentra ingresada en un hospital de las islas Canarias, según ha adelantado la revista Semana.

Sara Carbonero se empezó a encontrar mal y tras acudir a urgencias fue ingresada de inmediato.

Sara Carbonero se encuentra ingresada en un hospital de las islas Canarias. Según ha podido saber y confirmar la revista 'Semana', la periodista tuvo que acudir de urgencias a un centro hospitalario de la isla de Lanzarote, donde se encontraba pasando unos días de vacaciones, tras sentirse mal. Una vez en el centro hospitalario decidieron ingresarla de inmediato. Desde su entorno se mantiene la máxima discreción, mientras crece la preocupación y los mensajes de apoyo por parte de seguidores y compañeros de profesión. Fue el pasado 2 de enero cuando la presentadora, según ha avanzado Jorge Borrajo en Telecinco, acudió a urgencias después de que comenzara a encontrarse mal.

Iker Casillas, su exmarido, es conocedor del ingreso y está siendo debidamente informado de todo, según las fuentes consultadas por la revista. Junto a la periodista se encuentra su pareja, José Luis Cabrera, y su gran amiga Isabel Jiménez. Con ella había decidido hacer este viaje para comenzar el nuevo año renovada, cargando energías y sacando provecho a una temperatura envidiable.

La periodista, que había dado la bienvenida a 2026 en La Graciosa rodeada de amigos íntimos y compartiendo imágenes de mar, calma y "compañía de lujo", ha visto cómo sus vacaciones se truncaban por unas molestias que la llevaron directamente a urgencias.

Este nuevo susto llega después de varios antecedentes médicos que han marcado su vida en los últimos años, como el cáncer de ovario que se le detectó en 2019 y las posteriores intervenciones de urgencia que ya obligaron a que fuera hospitalizada en la Clínica Universidad de Navarra en 2021 y 2022.

La periodista había relatado recientemente que uno de los años pasados fue "el peor de su vida" y que 2025 había supuesto para ella una etapa de reconexión, reflexión y búsqueda de calma, algo que explicaba el simbolismo de empezar 2026 en un entorno tan sereno como La Graciosa.

En su último mensaje público de Año Nuevo pedía "salud y amor" y un año "lleno de paz y tranquilidad, de momentos que cuenten y de personas que sumen", unas palabras que hoy cobran un significado especial tras conocerse este ingreso inesperado en Lanzarote.

"Las últimas horas de 2025 y las primera de 2026 no han podido ser mejores. Baño en el mar, la isla más bonita y una compañía de lujo. Últimamente aparezco poco por aquí pero quería desearos a todos un año lleno de paz y tranquilidad , de momentos que cuenten y de personas que sumen.Desde hace unos años, mi deseo siempre es el mismo. Mucha salud y mucho amor para todos.Que este año traiga sonrisas, disfrute y muchos ratos de esos bonitos que nuestra alma necesita vivir. Buena música, ilusión, ganas y coraje para poder enfrentar los obstáculos que nos ponga la vida y actitud, siempre actitud. Que ya pasó uno más. Y aquí seguimos. Feliz año".

Por el momento, se desconoce el parte médico exacto ni el alcance del problema que ha llevado a Sara al hospital, y su entorno mantiene la máxima discreción a la espera de que la propia periodista o sus allegados decidan informar con más detalle.