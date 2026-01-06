Pedro Jiménez 06 ENE 2026 - 19:50h.

Salen a la luz nuevos datos de la intervención de Sara Carbonero tras ser hospitalizada de urgencia durante sus vacaciones en Lanzarote. Gracias a '¡Vaya fama!' hemos podido saber que la periodista ha sido intervenida quirúrgicamente con éxito y que, en estos momentos, se recupera con normalidad y bajo la atenta mirada de los especialistas. Pues bien, gracias a 'Fiesta', hemos conocido más detalles del estado de salud de la ex de Iker Casillas y, sobre todo, qué va a ocurrir tras la intervención en el hospital de Lanzarote a la que ha sido sometida.

Pues bien, según ha podido saber 'Fiesta', un médico de la máxima confianza de Sara Carbonero se ha trasladado de la península hasta la isla para seguir de cerca la evolución de Sara Carbonero. Se trata del mismo especialista que le ha llevado el seguimiento de su enfermedad en los últimos años. Una Sara Carbonero que en estos momentos sigue ingresada en la UCI del hospital de Lanzarote.

Una información que ha sido apoyada por Marisa Martín Blázquez, que ha asegurado que esta decisión ha sido tomada por su entorno más cercano: "Han decidido que para que todo vaya bien que su médico de siempre, que la ha estado atendiendo durante todo el proceso, se trasladara a la isla. Se espera que todo evolucione favorablemente".

"La situación está controlada"

Por otro lado, Pipi Estrada, colaborador de 'Fiesta' durante este martes día de Reyes, ha desvelado que ha tenido la ocasión de hablar con Iker Casillas, exnovio de Sara Carbonero: "Me ha dicho que la situación está controlada, que hay que esperar en estos momentos el postoperatorio, pero que hay buenas noticias. En principio, todo está bien y controlado, esperando sus hijos y él nuevas noticias".