Jorge Borrajo da las claves del ingreso de Sara Carbonero en 'El tiempo justo'

'El tiempo justo' confirma la noticia que ha publicado la revista 'Semana' en la que desvelaban que la periodista Sara Carbonero ha sido ingresada de urgencias en Lanzarote. La presentadora está pasando unos días en la isla con familia y amigos. El pasado viernes 2 de enero se empezó a encontrar mal y acudió al centro hospitalario, ahí es donde ocurrió el ingreso. El entorno de la presentadora ha pedido cautela y respeto ante esta noticia, a pesar de tener cierta preocupación.

El director de la revista y colaborador del programa, Jorge Borrajo, ha dado las claves y todos los detalles de esta noticia de última hora: "Me han avisado antes de venir al programa. Lo que me dicen es que estaba pasando fin de años con su pareja y amigos en Lanzarote y se encuentra mal. La llevan a un hospital", contaba. Con su expediente médico, deciden ingresarla: "Debemos ser muy prudentes ante cualquier situación inestable de salud", afirmaba. El colaborador ha desvelado que desde ese día sigue ingresada en el centro médico. Por el momento, no ha trascendido más información sobre el estado de salud de la presentadora.