Javier Calvo reaparece tras su ruptura con Javier Ambrossi y aclara su relación con Guitarricadelafuente

Tras 13 años de relación, una de las parejas creativas más influyentes del audiovisual español pusieron fin a su vínculo sentimental

La foto de Javier Calvo de Guitarricadelafuente tras su ruptura con Ambrossi: "Mi vida entera"

Compartir







Semanas después de conocerse su separación de Javier Ambrossi, Javier Calvo ha reaparecido frente a las cámaras para poner orden al sinfín de rumores que han circulado sobre su vida personal.

La ruptura de una de las parejas creativas más influyentes del audiovisual español tras 13 años de relación y responsables de éxitos como 'La llamada', 'Paquita Salas' o 'Veneno', ha generado gran expectación, alimentando todo tipo de especulaciones sobre terceras personas, posibles nuevas relaciones e incluso el futuro de la casa que ambos compartían.

Lejos de mantenerse en silencio, Calvo ha querido recalcar en qué punto se encuentra su relación con Ambrossi. "Hombre, somos mejores amigos, lo éramos antes de estar juntos y lo seguimos siendo. Es la persona más importante de mi vida todavía", ha señalado a Europa Press.

El creador ha insistido en que, pese a su separación, su vínculo sigue intacto. "Sí, cien por cien. Somos amigos, somos un grupo de amigos y lo vamos a seguir siendo". Respecto a cómo se encuentra emocionalmente tras la ruptura, ha añadido: "Estoy bien, estoy bien. Ya todo lleva su tiempo, su proceso”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, Calvo ha aprovechado la ocasión para dejar claro que no cierra la puerta a la vida sentimental: "Hombre, pues claro, siempre hay que estar abierto al amor. Siempre. Gracias, amores".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su verdadera relación con Guitarricadelafuente

Estas palabras han llegado en un momento en el que han proliferado rumores sobre una nueva relación, especialmente en torno a Guitarricadelafuente, con quien ha compartido rodaje durante los últimos meses.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Sobre ese punto, Calvo ha sido contundente y ha explicado la verdadera naturaleza de su vínculo con el cantante: "Pero si llevo no sé cuántos meses rodando con Álvaro. Es una de las personas más increíbles que conozco. Su novio es increíble. Somos amiguísimos, somos hermanos, somos familia. Es mi hermano. Es una de las personas más importantes de mi año. Hemos vivido una experiencia increíble juntos. Hemos rodado la película más bonita que hemos rodado nunca".

Cuando se le ha preguntado por otras especulaciones que le relacionaban con el artista El Bugg, el actor ha decidido no continuar alimentando rumores y ha zanjado la cuestión de forma tajante: "Mira ya. Ciao".

Asimismo, ha desmentido otra de las informaciones más repetidas en los últimos días: la supuesta venta de la vivienda que compartía con Ambrossi. "Fíjate, esa noticia es mentira. No se ha puesto a la venta todavía", ha sentenciado.