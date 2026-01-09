Alberto Rosa 09 ENE 2026 - 15:14h.

El hijo de Rob y Michelle Reiner está ingresado en el Centro Penitenciario de Twin Towers

Nick Reiner va a ser procesado por cargos de asesinato y su abogado Alan Jackson informa al juez que deja de representarlo

Nick Reiner, el hijo de Rob y Michele Reiner, acusado de asesinar a sus padres en su casa, se encuentra ingresado en el centro penitenciario Twin Towers, en el centro de Los Ángeles.

Hace unos días trascendió la noticia de que le habían retirado la bata antisuicidio, una prenda usada en entornos psiquiátricos que no tiene botones, cordones o cintas, que no se puede desgarrar y que no permite ser enrollada o usada como cuerda o lazo.

Ahora, el medio 'People' ha tenido acceso a más detalles de la vida de Reiner en prisión, como que duerme en una pequeña celda de 2x3 metros cuadrados. Desde que ingresó al sistema penitenciario el 15 de diciembre tras su arresto bajo sospecha de asesinar a sus padres , el director Rob Reiner y la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner , Nick ha estado alojado dentro de la unidad de salud mental de alta observación de la Torre 2.

Cómo es el día a día de Reiner en prisión

Allí, Nick permanece solo en su celda en todo momento y le sirven tres comidas al día durante su confinamiento, según confirman cuatro fuentes policiales al citado medio estadounidense. Allí, el desayuno se sirve alrededor de las 06:00 horas, el almuerzo en torno a las 10:30 y la cena alrededor de las 17:00. El desayuno y el almuerzo generalmente son alimentos fríos, mientras que la cena generalmente es caliente, según una fuente policial.

"Tiene aproximadamente una hora para comer y luego un ayudante del sheriff recoge su bandeja dentro de su celda", agrega la fuente del sheriff, quien afirma que la instalación tiene un menú diferente y "mejor" que el que se sirve en otras cárceles de Los Ángeles.

Nick tuvo un descanso en su rutina habitual el miércoles 7 de enero, la fecha de su tan esperado juicio. Alrededor de las 06:00, unas horas después de recibir autorización del secretario de la cárcel para asistir a la audiencia, Nick se duchó y se puso un mono marrón proporcionado por la prisión, según la fuente del sheriff.

Dos horas después, fue transportado por las autoridades en un vehículo identificado al Centro de Justicia Penal Clara Shortridge Foltz en Los Ángeles. La misma fuente consultada por 'People', afirma que Nick, que llevaba el pelo rapado en su comparecencia formal el 7 de enero, se lo cortó por petición propia. Un profesional médico le realizó el corte en su celda entre su primera comparecencia ante el tribunal el 17 de diciembre y el 7 de enero.