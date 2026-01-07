Le retiran la bata antisuicidio a Nick Reiner, que seguirá vigilado en la cárcel

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles el mes pasado

La última actualización del caso de asesinato del actor y director de cine Rob Reiner y su mujer Michele Reiner, su hijo Nick Reiner será procesado por los cargos de los que está acusado por el asesinato de sus padres en su casa del sur de California, el mes pasado.

'NBC News' ha informado que los fiscales ocupados del caso, en Los Ángeles acusaron a Nick de 32 años de dos cargos de asesinato en primer grado en relación con las muertes de los padres, el 14 de diciembre.

Ahora mismo se encuentra detenido, sin derecho a fianza y en una prisión de Los Ángeles. Si fuera a ser declarado culpable se puede enfrentar a una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de pena de muerte ni libertad condicional.

El abogado Alan Jackson, ha pedido que no se saquen conclusiones precipitadas, “actuar con moderación, con dignidad y con el respeto que este sistema y este proceso merecen”

Según ha publicado el medio 'TMZ' fuentes vinculadas a la familia Reiner, han confirmado que cuando el abogado Alan Jackson comparezca ante el tribunal el miércoles por la mañana para la lectura de cargos de Nick, le informará al juez que ya no representa a Nick.

No está claro si el defensor público es un recurso provisional hasta que otro abogado se haga cargo del caso, o si el defensor público se hará cargo del caso a partir de ese momento.

El matrimonio, de 78 años y ella de 70, fueron encontrados muertos en el dormitorio principal de su casa en el vecindario de Brentwood, debido a lo que se describió por la oficina del médico forense de Los Ángeles como conjunto de múltiples lesiones por fuerza cortante. Su hijo, Nick Reiner fue arrestado el 14 de diciembre cerca de la Universidad del Sur de California.

La historia que tiene con las drogas, como entrar y salir de centros de rehabilitación desde los 15 años, inspiraron la película de 2016 “Being Charlie”

En una declaración posterior a las muertes, dos de los hermanos de Nick Reiner pidieron "que las especulaciones se moderen con compasión y humanidad".

“La horrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos”.

Rob Reiner se consolidó como estrella de televisión en la comedia de los años 70 “All in the Family” antes de dedicarse al cine y comenzar a dirigir algunas de las películas más emblemáticas de Hollywood, entre ellas “This Is Spinal Tap”, “Stand By Me” y “When Harry Met Sally…”.