Nick arrastraba problemas de adicciones a las drogas y problemas mentales desde que era un adolescente

Los hijos de Rob y Michele Reiner hablan por primera vez tras sus violentas muertes: “No hay palabras para describir el inimaginable dolor que sentimos”

Nick Reiner, detenido por el asesinato de sus padres, los cineastas Rob y Michele Reiner, se encuentra en prisión acusado del asesinato de sus padres. El joven se enfrenta a una posible pena de muerte o a cadena perpetua, como ha informado la Fiscalía de Los Ángeles, que ha presentado formalmente dos cargos de asesinato contra Nick.

El joven de 32 años deberá volver a comparecer el 7 de enero para la lectura de cargos relacionados con el asesinato el pasado domingo de sus padres en el domicilio familiar del acaudalado barrio de Brentwood, en Los Ángeles. Durante su breve comparecencia, la primera desde los crímenes, aceptó renunciar a su derecho de lectura rápida de cargos y el tribunal ordenó su detención sin derecho a fianza.

La lucha de Rob y Michele por ayudar a su hijo

Nick arrastraba problemas de adicciones a las drogas y problemas mentales desde que era solo un adolescente. El joven habría pasado por 17 centros de desintoxicación desde los 15 años y sus padres habrían intentado ayudarle durante todos estos años.

Nick participó en el guión de ‘Being Charlie’, estrenada en 2015 y que se basó en sus problemas de adicciones. Habla de un joven de 18 años adicto a las drogas, que tras lograr escapar de un centro de rehabilitación regresa a casa.

Según recoge una persona cercana a la familia en la revista People, "intentaron de todo: darle su espacio, mantenerlo cerca... pero sus problemas eran muy profundos", asegura. "Eran personas encantadoras que intentaron ayudar a su hijo de todas las formas posibles".

El crimen

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, en torno a las 15.00 horas (hora local), cuando el famoso director de cine Rob Reiner y su mujer, Michele, eran hallados muertos en su residencia de Los Ángeles. Pese a que en un principio la Policía estadounidense negó que hubiese ningún sospechoso, confirmaron que estaban investigando el caso como un posible homicidio. Poco después salía a la luz que el hijo mediano de la pareja, Nick, habría sido detenido como presunto autor del crimen.

Según la prensa norteamericana, el joven habría protagonizado una fuerte discusión con su padre en la fiesta navideña de un amigo a la que habrían acudido el día anterior.

Tras una tensa pelea en la que Reiner habría recriminado a su hijo su comportamiento, ambos habrían abandonado el evento junto a Michele para regresar a su domicilio. Y a partir de ahí se les habría perdido la pista, aunque la revista 'People' ha publicado que Nick fue detenido en el hotel 'The Pierside Santa Monica' -a 20 km de la casa de sus padres-, donde se habrían encontrado restos de sangre y pruebas vinculantes del doble asesinato.

En prisión preventiva sin fianza y bajo vigilancia por riesgo de suicidio, el joven, que no solo habría apuñalado a sus progenitores sino que también les habría degollado, se enfrenta a una posible pena de muerte o a cadena perpetua.