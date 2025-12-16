El letrado, Alan Jackson, asegura que su cliente no está médicamente autorizado para comparecer este martes

Rob Reiner y su esposa podrían haber sido degollados mientras dormían: los cuerpos estaban en la cama del matrimonio

El asesinato del director de cine Rob Reiner y su mujer Michele Reiner ha conmocionado a Hollywood. Uno de sus hijos, Nick Reiner, se encuentra detenido como principal sospechoso de su muerte, que habría discutido con ellos en público la noche anterior. Informa en el vídeo Begoña A. Santa Cruz.

El fiscal de Los Ángeles va a presentar cargos por asesinato contra él, que ha contratado para su defensa uno de los abogados que defendió, por ejemplo, a Harvey Weinstein o a Kevin Spacey.

La Policía parece tener pruebas abrumadoras de que fue este hombre quien apuñaló a los Reiner y se encuentra detenido sin derecho a fianza. Ahora la investigación se centra en saber por qué lo hizo y determinar si fue un asesinato o un homicidio con o sin intencionalidad.

Una de las grandes evidencias es la sangre encontrada en el hotel en el que se alojó la noche de los hechos en Santa Mónica. Su abogado, Alan Jackson, el mismo que defendió a Harvey Weinstein y a Kevin Spacey, ha informado que aún no tiene autorización médica para ser trasladado al tribunal.

Varios medios cuentan que en la fiesta navideña en la que coincidieron, el hijo de los Reiner tuvo un extraño comportamiento que iba drogado y que discutió con todos, incluido su padre. Amigos cercanos han contado que en la familia estaban preocupados con la recaída de Nick, al que llevaba más de 10 años intentando rehabilitar. Conmoción con el suceso y estupor con las palabras con las que Trump se ha referido a Rainer.

Estaba desquiciado con el síndrome del trastorno de Trump, así que no era fan de Rob Rainer en absoluto. Era muy malo para nuestro país. Hoy la Policía ha presentado el caso al fiscal del condado de Los Ángeles, que decidirá los cargos contra él.