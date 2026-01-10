El actor TK Carter, conocido por sus papeles en 'The Thing' y 'Space Jam'

Tras su papel más emblemático en 'The Thing', participó en títulos destacados como 'Runaway Train' o 'Space Jam'

Por el momento, no existen indicios de criminalidad y la causa de la muerte no ha sido hecha pública

El actor estadounidense TK Carter, recordado por dar vida a Nauls en la película de terror y ciencia ficción 'The Thing' del año 1982, ha fallecido a los 69 años. Según ha informado TMZ, su cuerpo fue hallado este viernes en su vivienda de Duarte, California.

Según el citado medio, la Policía recibió el aviso alrededor de las 17:42 horas y levantó un informe tras confirmar el fallecimiento del actor. Por el momento, no existen indicios de criminalidad y la causa de la muerte no ha sido hecha pública.

La larga trayectoria de Carter

La trayectoria de Carter se prolongó durante varias décadas, desde mediados de los años setenta, tanto en cine como en televisión. Tras su papel más emblemático en 'The Thing', participó en títulos destacados como 'Runaway Train', 'Space Jam' y Domino. En la pequeña pantalla, fue un rostro habitual en los años ochenta y noventa, con personajes recurrentes como Mike Fulton en Punky Brewster y T-Bone en The Steve Harvey Show.

Además, formó parte de la miniserie 'The Corner' (2000) y siguió activo hasta fechas recientes, con apariciones en 'The Company You Keep' y en la serie 'Dave' en 2023. Una carrera sólida y prolongada que dejó huella tanto en el cine de culto como en la televisión estadounidense, tal y como destaca TMZ.