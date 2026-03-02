Claudia Barraso 02 MAR 2026 - 20:20h.

La Agencia Espacial Española está buscando a jóvenes astronautas que tengan entre 16 y 22 años que quieran ser astronautas por un día

Así se divierten los astronautas en el espacio

La Agencia Espacial Española está buscando a jóvenes astronautas que tengan entre 16 y 22 años y que quieran convertirse durante un año entero en “embajadores del espacio”. Para ello tendrán que vivir al menos un día en condiciones de microgravedad.

La iniciativa está impulsada por el Ministerio de Ciencia y es presentada como una oportunidad única: experimentar la ingravidez como los astronautas Pablo Álvarez o Mathias Maurer, quienes aparecen en el vídeo junto a la ministra Diana Morant explicando el proyecto.

Ofrecen 25 plazas para los estudiantes de primer y segundo curso de Bachillerato que estén matriculados en centros educativos españoles y otras cinco plazas adicionales para los estudiantes españoles matriculados en grados universitarios oficiales relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Las personas que finalmente sean seleccionadas podrán disfrutar de un vuelo parabólico en la base aérea de San Javier, Murcia, donde sentirán “breves periodos de ingravidez similares a los que se experimentan en el espacio”. El proyecto, ‘Astronauta por un día’, tiene como objetivo “fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre la juventud, promover el interés por las ciencias y tecnologías del espacio y acercar la experiencia espacial a la sociedad”.

Los plazos y requisitos para ser uno de los participantes

Todos aquellos que quieran participar tendrán que inscribirse a través de la web ‘astronautaporundia.aee.gob.es’ o a través de la Sede Electrónica, a partir del 3 de marzo. Los plazos estarán abiertos hasta el próximo 16. Todas las solicitudes serán evaluadas en distintas fases, teniendo en cuenta el expediente académico del alumno, su motivación e interés por el espacio y las propuestas de actividades a realizar como Embajadores.

Una vez seleccionados, los participantes tendrán que realizar un reconocimiento médico obligatorio, un test de aptitudes y una entrevista personal antes de ser seleccionados para formar parte de la primera generación de ‘astronautas juniores’, de España. Entre las aptitudes que se tendrán en cuenta será la memoria, la estabilidad emocional, la tolerancia al estrés, la flexibilidad cognitiva y la capacidad de cálculo. Y en cuanto a las físicas se valorará la resistencia, la fuerza, la agilidad, la velocidad y el equilibrio.