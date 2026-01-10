Qué fue de Claudia Wells, la novia de Marty McFly en la primera película de Regreso al futuro

Inés Gutiérrez 10 ENE 2026 - 21:00h.

El papel de Claudia Wells en 'Regreso al futuro' fue interpretado por Elisabeth Shue

'Regreso al futuro' cumple 40 años: el legado atemporal de un clásico cuya secuela está 'prohibida'

MadridEl de Michael J. Fox es un nombre que siempre estará ligado a Regreso al futuro, pero para muchos será toda una sorpresa descubrir que antes de escoger al actor que daría vida a Marty McFly, ya tenían los ojos puestos en la actriz que daría vida a su pareja. Esta no fue otra que Claudia Walls, quien llevaba toda su infancia formando parte de series y películas para televisión.

Esto hizo que Robert Zemeckis apostara por ella para esta película, un personaje que casi se quedó sin interpretar porque tenía otro proyecto ya firmado. Sin embargo, el cambio de protagonista cinco semanas después de empezar el rodaje hizo posible que Wells se incorporara y el resto, como se suele decir, es historia.

Este fue el primer proyecto cinematográfico de la actriz, pero también fue el último durante mucho tiempo, de hecho, tuvo que renunciar a las secuelas, por lo que solo aparece en la primera película. ¿Qué fue de la intérprete? ¿Qué le hizo dejar aparcada su carrera durante casi 20 años?

La vida a veces es complicada y en el caso de Claudia, fue precisamente esto lo que le hizo renunciar a seguir formando parte de esta saga. Su carrera se encontraba en un gran momento y eran varios los proyectos en los que estaba participando cuando tuvo que dar un paso a un lado. Su madre fue diagnosticada de cáncer y la joven tuvo que retirarse de la interpretación para cuidarla.

Esto hizo que tuviera que renunciar a las secuelas de Regreso al futuro, mientras que Michael J. Fox y Christopher Lloyd seguían al frente de la saga. Fue Elisabeth Shue quien pasó a ocupar su lugar. Ambas habían coincidido en varios castings, por lo que cuando Wells supo que sería Shue quien la sustituyera, se alegró por ella.

“La vida era muy, muy difícil y estresante. Simplemente, no tenía fuerzas para hacer nada más que lidiar con el estrés y las emociones que estaban sucediendo como resultado de que mi madre estuviera en proceso de morir”, explicó la propia actriz durante una entrevista para People en 2015. “No estaba en condiciones de pensar en mi carrera, en la película o en nada más que en lo que estaba haciendo con mi propia vida”.

Tras el fallecimiento de su madre en 1994, Claudia ya llevaba bastante tiempo alejada de Hollywood, por lo que decidió abrió una tienda de ropa masculina en Los Ángeles. Con el tiempo parece que quiso darse una nueva oportunidad en la interpretación y desde 2008 ha participado en varios proyectos, como Alien Armageddon, algunos cortos, capítulos de series como El Mentalista o incluso poniendo voz a su personaje en el videojuego de Regreso al futuro. También tiene un par de proyectos pendientes de estreno.

Ella no tuvo la suerte de aprovechar la fama y las oportunidades que rodearon a sus compañeros de película, pero tomó la decisión que consideró adecuada y pudo estar junto a su madre durante su enfermedad.