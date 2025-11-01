Christopher Lloyd visita España por el reestreno en los cines de 'Regreso al futuro', filme que celebra su 40 aniversario

Una de las películas más emblemáticas de los años 80, 'Regreso al futuro', se ha reestrenado en las salas de los cines españoles este 31 de octubre para conmemorar su 40 aniversario. El filme, dirigido por Robert Zemeckis y producido por Steven Spielberg, nos hizo a todos fantasear alguna vez con la posibilidad de viajar en el tiempo.

Con motivo de su vuelta a las pantallas del séptimo arte, el actor Christopher Lloyd, que interpretó al profesor Doc Brown, ha viajado a nuestro país. La película, por la que saltó a la fama Michael J. Fox, dio paso a dos secuelas y, cuatro décadas después, sigue fascinando a los espectadores de medio mundo.

Fox dio vida a Marty McFly, personaje que en una de las últimas escenas de la cinta tocaba una guitarra, instrumento que los creadores de la saga están buscando. "Es una pieza importante de la historia del cine, un recuerdo cinematográfico. ¡Ayudadnos a encontrarla!", dijo Bob Gale, guionista de 'Regreso al futuro'.

Todo un exitazo de taquilla

La película, estrenada en Estados Unidos el 4 de julio de 1985, relata las aventuras de Marty McFly, un adolescente rebelde e impulsivo que vive con sus padres y que, accidentalmente, viaja desde aquel año a 1955, época en la que se conocieron sus progenitores.

El protagonista cambia los hechos específicos de la línea original del tiempo en que sus padres se conocieron y enamoraron. Debido a esto, Marty debe recurrir a la ayuda del doctor Brown para reunir de nuevo a sus padres, asegurando su propia existencia y la de sus hermanos.

Para ello, viaja en el mítico DeLorean, coche convertido en todo un icono y por el que en las subastas se llegan a ofrecer verdaderas fortunas. "Ese coche se convirtió en parte de mi alma", afirmó Christopher Lloyd este mismo año en la Fan Expo Boston, añadiendo que "donde voy, siempre hay alguien que grita: ¡1.21 gigovatios!".

La Academia de Hollywood otorgó al filme el Premio Oscar a la mejor edición de sonido. Además, estuvo nominado a otras tres categorías: mejor guion, mejor sonido y mejores efectos de sonido. En cuanto a los intérpretes, Michael J. Fox fue nominado al Globo de Oro a mejor actor de comedia/musical.

Sin embargo, el gran éxito para 'Regreso al futuro' vino de la mano del público, convirtiéndose en la película más taquillera de 1985. De hecho, con un presupuesto de 19 millones, recaudó más de 380 millones de dólares en todo el planeta.

Aparte de dos películas más y un estatus de culto absoluto, en 2020 se estrenó el espectáculo 'Back to the Future: The Musical', que ha recogido extraordinarias críticas a su paso por Broadway, en Nueva York, y West End, el distrito teatral de Londres.