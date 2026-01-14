Katerina Safarova, de ‘La isla de las tentaciones’, presenta a su novio

Natalia Sette 14 ENE 2026 - 17:31h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte imágenes de su novio en sus redes sociales

Katerina Safarova explica qué carrera ha estudiado y en qué se está formando en la actualidad

Katerina Safarova, exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, presenta a su novio a través de un romántico post en Instagram. La influencer rusa ha sido siempre muy discreta con su vida sentimental pero esta vez ha decidido gritar su amor por su chico a los cuatro vientos.

La joven saltó a la fama en el año 2018 cuando entró como pretendienta en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ para intentar conquistar a Albert Barranco. Su historia de amor no llegó nunca a darse porque el tronista se saltó las reglas y Katerina abandonó su conquista. Dos años más tarde, la pudimos ver como tentadora de Gonzalo Montoya en ‘La isla de las tentaciones’.

Aunque hizo que la relación de Montoya y Susana Molina se tambaleara, el andaluz no sucumbió a la tentación y ella abandonó sola República Dominicana. En el año 2023, viajó hasta Cayos Cochinos para someterse a una de las experiencias más duras de su vida, ‘Supervivientes’. Desde entonces, la rusa se ha mantenido alejada de la televisión.

Katerina se ha dedicado en estos años enteramente a las redes sociales, volcándose por completo en su carrera como modelo y creadora de contenido. La exconcursante de ‘Supervivientes’ está acostumbrada a mantener su vida privada y sentimental alejada de las cámaras pero vuelve a estar enamorada de nuevo y ha querido hacer partícipes a todos sus seguidores.

La modelo ha subido una recopilación de fotos muy románticas junto a su chico para felicitarle el cumpleaños. “Happy Birthday, my love” (Feliz cumpleaños, mi amor), ha puesto junto a las imágenes. En ellas, se ve a una Katerina completamente feliz y enamorada, como nunca antes se había mostrado.

La lluvia de críticas que le ha caído a Katerina por presentar a su novio

Los comentarios en la publicación no han tardado en llegar. Aunque hay muchos seguidores mandando mensajes muy positivos, las críticas son evidentes. Muchos de los comentarios hacen referencia a la diferencia de aspecto entre ambos. Sus fans consideran que ella es mucho más guapa que él. “¿De cuanto patrimonio hablamos?”, comenta un usuario.

Y no es el único, hay múltiples comentarios preguntándose por su dinero. “Probablemente es muy rico”, comenta otra persona. Otros internautas se han fijado en la mirada del novio, y no les termina de convencer. “No veo amor en sus ojos”, ha puesto una chica. “Tienes los ojos de un hombre poco fiable, el tiempo lo dirá”, añade otra.

Katerina Safarova no se ha pronunciado al respecto y viendo como lleva sus redes sociales, no se esperaba que lo haga. Mientras sus comentarios negativos siguen aumentando, ella sigue disfrutendo de su amor.